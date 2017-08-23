Самые влиятельные в Литве: общественные деятели

Опрос представителей элиты проводил журнал Reitingai. По его данным, самый влиятельный общественный деятель - историк Альфредас Бумблаускас, далее следует священник Ричардас Довейка и исполнитель, архитектор Альгирдас Каушпедас.

В 2016 г. первым также был Бумблаускас, вторым - философ Леонидас Донскис, третьим – Довейка.

Компания Spinter tyrimai провела опрос общественного мнения, согласно которому самым влиятельным является писатель Альгимантас Чекуолис, на втором месте - Довейка, на третьем - Бумблаускас.

В десятку самых влиятельных общественных деятелей в этом году попал и профессор Людас Мажилис, который в этом году нашел оригинал Акта от 16 февраля, писатель Рута Ванагайте, социолог Владас Гайдис, политологи, театральные деятели и музыканты.

Историк Вильнюсского университета Бернардас Гайлюс отмечает, что в демократическом обществе элита общественных деятелей может сделать много.

"В демократическом обществе каждый человек в рамках закона может сделать, что хочет. Если человек хочет влиять на государство, общество, хочет к чему-то призвать других членов общества, он это и делает. Это и есть люди, к которым прислушиваются, которые заметны, их слышат, они, конечно, оказывают немалое влияние. Я думаю, что эти люди порой мало задумываются о своем влиянии", - сказал Гайлюс.

Историк считает, что известные общественные деятели мало задумываются о своем статусе и положении.

Историк Бумблаускас сказал, что ему приятно слышать, что его выбрали самым влиятельным в списке общественных деятелей, однако сказал, что не понимает, о каком влиянии идет речь.

"Комедия, - засмеялся Бумблаускас. - Когда какого-нибудь Эдмундаса Якилайтиса как в прошлом году объявляют самым влиятельным журналистом, это я понимаю, а в чем мое влияние как общественного деятеля, честно говоря, не знаю".

По его словам, сейчас историк не может иметь никакого влияния. На вопрос, на что он хотел бы влиять, Бумблаускас ответил, что историк должен делать так, чтобы было как можно меньше конформизма, чтобы меньше мирились с бытующим мнением.

"Я всегда стараюсь говорить, что "король голый", поэтому я несколько удивлен, что за меня голосуют", - сказал Бумблаускас.

Он дал понять, что не старается быть удобным участником дискуссии, но сомневается, что его слова обладают влиянием.

Священник Довейка сказал, что его такая оценка удивиляет и налагает определенные обязательства.

"Спасибо за такое доверие, тем кто его высказал, я думаю, что каждое доверие сейчас обязывает оправдывать его и прилагать максиму усилий, чтобы все, кто выполняет вверенные нам работы, задачи или призвание, чтобы мы никогда в своем призвании не работали, а были. В семье – это семейное призвание, для меня как священника – призвание священника", - сказал Довейка.

Архитектор, исполнитель рок-группы Antis Каушпедас сказал, что не чувствует себя очень влиятельным, но был рад такой оценке.

"Я не чувствую себя очень влиятельным, но, насколько понимаю, опрос проводили среди представителей элиты, тех, кого считают творческой силой как в политике, так в науке и искусстве. Я рад, что меня ценят", - сказал он.

Он считает, что он способен на моральное и социальное влияние. Он заметил, что гражданское общество нуждается во вдохновляющих людях и мотивации.