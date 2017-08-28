Список самых влиятельных в этой сфере портал DELFI и журнал Reitingai составил, опросив литовскую элиту.

Согласно результатам опроса элиты, самой влиятельной в этой группе является канцлер правительства Милда Даргужайте, за которую проголосовали 270 человек. В прошлом году первое место в этом рейтинге занял бывший председатель Конституционного суда, судья ЕСПЧ Эгидиюс Курис.

На втором месте в этом году, как и в прошлом, оказался глава Центробанка Литвы Витаутас Василяускас, за него голосовали 252 человека.

На третьем месте, согласно опросу, оказалась глава Службы государственных закупок Диана Вилите (247 голосов). В прошлом году эту позицию занимал глава Государственной налоговой инспекции Дайнорас Брадаускас.

Четвертый в этом списке - глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис (в прошлом году эту позицию занимал глава ГИК Зенонас Вайгаускас), а пятый - глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас.

В список попал и генкомиссар полиции Линас Пярнавас, в нем остался и Курис, который за год опустился на седьмое место. Кроме прочих, был упомянут и глава Службы спецрасследований Саулюс Урбонавичюс, госконтролер Арунас Дулькис, партнер адвокатской конторы Ellex Valiūnas ir partneriai Роландас Валюнас, командующий Литовской армией Йонас-Витаутас Жукас.

Адвокат Гинтаутас Барткус, который попал в список самых влиятельных в Литве, во время исследования выиграл конкурс на должность главы Центра регистра, но позже от этой должности отказался.

Когда проводился этот опрос, опрос общественного мнения не проводился.