Список самых влиятельных в этой сфере портал DELFI и журнал Reitingai составил, опросив литовскую элиту.
Согласно результатам опроса элиты, самой влиятельной в этой группе является канцлер правительства Милда Даргужайте, за которую проголосовали 270 человек. В прошлом году первое место в этом рейтинге занял бывший председатель Конституционного суда, судья ЕСПЧ Эгидиюс Курис.
На втором месте в этом году, как и в прошлом, оказался глава Центробанка Литвы Витаутас Василяускас, за него голосовали 252 человека.
На третьем месте, согласно опросу, оказалась глава Службы государственных закупок Диана Вилите (247 голосов). В прошлом году эту позицию занимал глава Государственной налоговой инспекции Дайнорас Брадаускас.
Четвертый в этом списке - глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис (в прошлом году эту позицию занимал глава ГИК Зенонас Вайгаускас), а пятый - глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас.
В список попал и генкомиссар полиции Линас Пярнавас, в нем остался и Курис, который за год опустился на седьмое место. Кроме прочих, был упомянут и глава Службы спецрасследований Саулюс Урбонавичюс, госконтролер Арунас Дулькис, партнер адвокатской конторы Ellex Valiūnas ir partneriai Роландас Валюнас, командующий Литовской армией Йонас-Витаутас Жукас.
Адвокат Гинтаутас Барткус, который попал в список самых влиятельных в Литве, во время исследования выиграл конкурс на должность главы Центра регистра, но позже от этой должности отказался.
Когда проводился этот опрос, опрос общественного мнения не проводился.
Самые влиятельные в Литве: государственные служащие и чиновники (3)
Эксклюзивный проект DELFI "Самые влиятельные в Литве 2017"...
Ландсбергис: я с детства помню, как порочили имя моего дедушки (122)
Лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы...
Война продолжается: учителя рассказали, сколько работают и зарабатывают (35)
Биржа труда и Департамент статистики представляют...
Подозреваемого в убийстве четырех членов семьи молодого человека признали неподсудным (11)
Каунасец Эгидиюс Анупрайтис, которого подозревают в...
TOP новостей
Самые влиятельные в Литве: государственные служащие и чиновники (3)
Эксклюзивный проект DELFI "Самые влиятельные в Литве 2017"...
Война продолжается: учителя рассказали, сколько работают и зарабатывают (35)
Биржа труда и Департамент статистики представляют...
Еще одна проблема Литвы: население сокращается не из-за эмиграции (105)
В Литве население сокращается не только из-за высокой...
Ландсбергис: я с детства помню, как порочили имя моего дедушки (122)
Лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы...
Очная ставка Карбаускиса с обществом: борьба с алкоголем только началась (43)
Принятые парламентом меры ограничения доступности...