Самые влиятельные в Литве 2017: журналисты

Такие результаты показал проект DELFI "Самые влиятельные в Литве 2017". На этот раз представляем список журналистов Литвы.

По результатам опроса, проведенного журналом Reitingai, Якилайтиса самым влиятельным журналистом выбирают третий год подряд. Он известен как ведущий телепередачи на LRT "В Центре внимания", продюсер разных передач и проектов, ведущий предвыборных передач.

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Второй в списке – Тапинас. Это основатель Laisvės TV, ведущий передачи на LRT "Золотой ум", обозреватель DELFI в социальной сети Facebook.

По мнению элиты, третья в этом списке - главред самого крупного и популярного информационного портала DELFI Гарбачяускайте-Будрене.

Журналист, обозреватель DELFI Римвидас Валатка оказался на 4-м месте, ведущая передачи "Право знать" на LRT Рита Милюте, которая недавно присоединилась к Laisvės TV, – пятая.

В первую десятку также вошли главный редактор Verslo žiniоs Роландас Барисас, обозреватель DELFI, ведущая Info TV "Комментарий дня" Индре Макарайтите, гендиректор LRT Аудрюс Сяурусявичюс, ведущая передач "Ярмарка бед" и "Литовские колумбы" на LRT Эдита Милдажите и обозреватель Lietuvos rytаs Витаутас Бруверис.

Якилайтис занял первое место и в опросе общественного мнения, который провела компания Spinter tyrimai. Второе место в этом опросе занял Валатка, а третье – Тапинас.

На четвертом месте была ведущая передач на телевидении Lietuvos rytаs Рута Янутене, на пятом – Милдажите.

В первую десятку также попали ведущая передач "Час с Рутой" на LNK Рута Микелкявичюте, Сяурусявичюс, Милюте и Гарбачяускайте-Будрене. Десятая – ведущая передачи Info diena на Info TV Раса Тапинене.

Лидируют люди из эфира

"Особый прорыв наблюдается в случае с новыми лицами на телевидении, наверх поднялась Дайва Жеймите, высокий рейтинг у Макарайтите. Те, кто чаще мелькает на экранах, оказались на высоких позициях. Между тем радиожурналисты менее заметны", – сказал главред Reitingai Гинтарас Сарафинас.

По словам Сарафинаса, люди, которых постоянно видят по телевидению, считают самыми влиятельными, но это не обязательно так. Он напомнил, что в общем списке влиятельных в Литве в прошлом году занял Якилайтис, опередив даже тогдашнего премьер-министра Альгирдаса Буткявичюса.

"У людей Якилайтис ассоциируется со значимой величиной, которая может что-то решить, помочь кому-то скатиться, а кому-то блеснуть. Якилайтис - бесспорная велик в СМИ, но когда говоришь с профессионалами, оценивающими влияние, они говорят, что влияние владельцев СМИ или их гендиректоров намного значительнее, руль у них в руках", – сказал Сарафинас.

Он заметил, что во время голосования за журналистов очень отличалось мнение респондентов в Вильнюсе и регионах.

"Влияние непросто измерить, результаты показали, что люди ценят тех журналистов, редакторов, глав организаций, у которых есть большие наработки и немалые аудитории. Фактически лучше всего оценивают представителей лидирующих компаний. Эти люди уже запомнились. Вне всякого сомнения, в нынешнем фрагментированном окружении СМИ, когда люди проводят много времени в социальных сетях, влияние массовых СМИ снизилось, но оно остается довольно сильным", – сказал Деймантас Ястрамскис, директор Института журналистики Факультета Коммуникации ВУ.

Он считает, что тут нет отрыва между мнением элиты и общества.

Он также заметил, что измерить влияние СМИ непросто. С одной стороны, реально ни у одного из журналистов нет реальной власти, но возможности их публичной коммуникации влияет и на политические решения.

Портал DELFI третий год подряд представляет эксклюзивный проект "Самые влиятельные в Литве 2017". Цикл из семи частей покажет, кто из политиков, предпринимателей/экономистов, служащих/юристов, представителей СМИ, общественных деятелей, представителей спорта и поп-культуры является самым влиятельным в стране. 4 сентября проект увенчает список самых влиятельных людей Литвы.

В рамках проекта мнение литовской элиты сравнивают с гласом народа. Это означает, что проводят два опроса: опрашивают отдельно элиту, отдельно жителей Литвы.