Самые влиятельные в Литве 2017: список предпринимателей и экономистов

Журнал Reitingai выяснял, кого считает самыми влиятельными литовская элита. В ходе опроса компании Spinter tyrimai выясняли мнение жителей Литвы.

В этом году тройка лидеров в обоих опросах совпала, чего не было в прошлом году.

Самым влиятельным считают президента Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) Робертаса Даргиса (в прошлом году элита также считала его самым влиятельным, а вот общество дало ему лишь 7 место).

В этом году, как и в прошлом, на втором месте оказался советник президента банка SEB Гитанас Науседа. На третьем – главный акционер и президент MG Baltic Дарюс Моцкус.

В TOP10 обоих опросов также попали учредитель и глава компании Hanner Арвидас Авулис, основной акционер VP grupė Нериюс Нумавичюс, старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

По мнению элиты в десятку самых влиятельных входят также экономист Раймондас Куодис, председатель правления Biotechpharma Владас-Альгирдас Бумялис, глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас, основатель GetJar Илья Лаурс.

По данным опроса общества, в 10-ку также вошли председатель правления Vikonda Иоланта Блажите, глава "Литовской железной дороги" Мантас Бартушка, главный акционер Achemos grupė Лида Лубене, глава Корпорации промышленности и финансов в Западной Литве Антанас Босас.

Внимание к оценке политиков

Комментируя результаты опроса, главный редактор Reitingai Гинтарас Сарафинас обратил внимание, что и в этой группе самыми влиятельными выбрали тех, кто чаще всего мелькает в СМИ.

"К примеру, находящиеся на первом и втором месте Даргис и Науседа почти каждую неделю выступают по радио, телевидению. Некоторые скептически оценивают их сообщения, прогнозы, но люди их слушают", – сказал DELFI собеседник.

По его словам, респонденты, называя фамилии, просили фиксировать, кто, по их мнению, оказывает положительное, а кто - отрицательное влияние.

"Если политики говорят, это эти предприниматели, лоббисты влиятельные, это о многом говорит, поскольку именно они принимают законы", – сказал Сарафинас.

По его словам, в СМИ заметны и экономисты, которые оказывают влияние на решения не только в масштабах страны:

"К примеру, иногда удивляются влиянию выступающих, но они могут инициировать какие-то вещи. Не обязательно государственного масштаба, они просто могут повлиять на настроения людей žmonių в сфере недвижимости, обмена валюты, цен. Они только своими словами могут вызвать возмущение или действия простых людей".

Удивил один скачок

Директор Spinter tyrimаi Игнас Зокас сказал, что подобные исследования не обязательно раскрывают влиятельных людей:

"Говорить о влиянии глав крупных компаний, предпринимателей сложнее всего, поскольку это та группа, которая не только не рвется к публичности, но и часто сознательно ее избегает.

Поэтому и в самом списке жители выделили всего 15–20 ярких фамилий. Больше всего общество замечает экономистов-аналитиков, которые высказываются на разные экономические темы".

"Неожиданно смотрится скачок главы "ЛЖД" Мантаса Бартушки. Однако, когда знаешь о значении этой компании и невероятной трансформации "ЛЖД" в последние годы, я не скажу, что это незаслуженно".

По словам Зокаса, большинству респондентов сложно выделить влиятельных предпринимателей: "Для этого, вероятно, нужна и непубличная информация, которая в СМИ попадает только со скандалами".

Не исключил возможного прихода в политику

57-летний Даргис, который оказался на вершине рейтинга, возглавляет ЛКП с 2012 года. По образованию он - инженер. В 2001–2003 г. он был советником президента. С 1993 г. он является председателем правления строительной компании Eika.

На вопрос, насколько правительство и другие ведомства прислушиваются к советам промышленников, Даргис сказал, что ЛКП всегда была достаточно влиятельной организацией.

Однако он заметил, что представители власти иногда прислушиваются к мнению ЛКП или его мнению, а иногда - нет.

На вопрос, может ли случиться так, что он придет в политику, он не исключил такой возможности.

"Сейчас я до конца на этот вопрос не ответил. Наверное, думаю, какой бы ни была моя траектория в будущем, силы еще есть. Производственные моменты, компании, я полностью передал сыну, он довольно успешно осуществляет проекты, я сам выполняю только функции председателя правления.

Одни словом, можно что-то сделать. В каком амплуа? Не знаю, время покажет, посмотрим".

53-летнего советника президента банка SEB Науседу одно время считали наиболее реальным кандидатом в президенты.

Он не придает особого значения тому, что занял столь высокую позицию в рейтинге:

"Такое признание приятно, но не думаю, что в Литве экономисты обладают влиянием, в том смысле, что могут повлиять на какие-то решения. С другой стороны, экономиста, которых слышат, удается поднять ту или иную проблему, ее могут обсуждать.

А как в Литве принимают решения - остается большой загадкой. Я считаю, что это какой-то сложный бюрократический агрегат, который все чем-то нафаршировывают, а в конце из аппарата вылезает какое-то неожиданное решение, продукт.

Сложно сказать, кто и какое влияние оказывает на действие этого аппарата. Иногда кажется, что и политики, занимающие самые высокие посты, обладают ограниченным влиянием. Мы иногда говорим, как то зеркальце, что кто-то в Литве не является самым красивым. Может, поэтому иной раз нас и недолюбливают".