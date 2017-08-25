Самые влиятельные в Литве 2017: поп-культура

Литовская элита и общество единогласны в вопросе, кто входит в тройку самых влиятельных представителей поп-культуры, только мнения разделились на счет того, в каком порядке они заполняют места. В прошлом году был общий список представителей поп-культуры и спортсменов. В этом году эти списки были разделены.

По мнению элиты, самый влиятельный представитель поп-культуры - Марийонас Микутавичюс. В прошлом году в общем рейтинге со спортсменами он занял третье место – после Арвидаса Сабониса и Руты Мейлутите. Ведущий и исполнитель нередко высказывается по актуальным для общества вопросам. Однако в рейтинге, составленном в результате опроса общества, Микутавичюс занимает третье место.

Второй в списке элиты – исполнитель, актер и инициатор социальных акций Андрюс Мамонтовас, между тем, по мнению общества, он занимает в рейтинге первое место. По данным опроса Sprinter tyrimai, общество считает его самым влиятельным.

По мнению элиты, третье место занимает представитель шоу-бизнеса, ведущий телепередач и продюсер Арунас Валинскас. В рейтинге Sprinter tyrimai он занимает второе место.

В первую десятку, по мнению элиты, входит также продюсер Dviračio žiniоs Харолдас Мацкявичюс, актер и режиссер Альгис Раманаускас, писатель и публицист Андрюс Ужкальнис, исполнитель и организатор социальных проектов Юргис Диджюлис, музыкант Мартинас Левицкис, стилист и предприниматель Агне Ягелавичюте, дизайнер Юозас Статкявичюс.

В опросе Sprinter tyrimai на четвертом месте Эгидиюс Драгунас, на пятом – Мартинас Левицкис, затем идут Андрюс Ужкальнис, Джордана Буткуте, Юргис Диджюлис, Вайдас Баумила и Гедрюс Друктейнис.

Мамонтовас: популярность - это трибуна

Мамонтовас в рейтинге элиты в это году занял второе, а в рейтинге общества - первое место. Сам исполнитель сказал, что влиятельность измерить сложно.

"Если честно, я не очень понимаю, что такое влиятельность. Возможно, выбирают тех, кто больше заметен и известен. Что такое влияние, как его измерить? Есть люди, которые тебя любят и которые не любят, всегда есть две стороны. Одни могут считать тебя влиятельным, а другие будут отрицать все, что бы ты ни говорил, это нормально, так создан мир", – сказал Мамонтовас.

По мнению исполнителя, популярность делает так, что известных людей лучше слышат. "Мнение всех людей, которые известны, заметны, их слышат, так или иначе является весомым. Вообще популярность - это своеобразная трибуна, благодаря которой тебя слышат. Эти рейтинги от части - игра, конечно, иногда приятно поиграть, но я не являюсь влиятельным для всех", – сказал Мамонтовас.

Драгунас: есть еще к чему стремиться

Драгунас в прошлом году занял в рейтинге 14-е место, а в этом поднялся на 4-е.

"Если четвертый, то еще есть к чему стремиться. В любом случае радует, что такие рейтинги составляют, мы высказываем свое мнение о том, кто на самом деле является влиятельным, кто приносит пользу стране. Для меня намного важнее, как я себя веду, вел и как в будущем должен созревать в этом смысле. Это ответственность. Я бы очень хотел быть влиятельным, чтобы это влияние было справедливым и хорошим.

Меня спрашивают – зачем тебе бросающаяся в глаза машина? А я отвечаю, в 90-ые в Литве на хороших авто ездили бандиты и дети хотели стать гангстерами. Мне бросающаяся в глаза машина нужна, чтобы они могли сказать – вот, можно заниматься музыкой и ездить на хорошем авто, хорошо жить, повидать мир, хорошо проводить время", – сказал Драгунас.

По мнению Драгунаса, самые влиятельные в стране те, кто входит в десятку самых состоятельных людей: "Сейчас в стране не очень хорошая ситуация, поэтому хотелось бы, чтобы люди подумали о других. Есть много нуждающейся в помощи, в знаниях, в практике молодежи".

Ягелавичюте: влиятельность – следствие работы

Ягелавичюте - единственная женщина в списке самых популярных представителей поп-культуры, составленном по мнению элиты. Она заметила, что влиятельность показывает совокупность разных признаков.

"Я не знаю, что это еще означает, кроме обычного человеческого тщеславия, но мне просто приятно. Наверное, не голосования по сути показывают нашу влиятельность, а то, как нам удается развивать бизнес, какие у нас доходы и т.п.

Я, конечно, знаю, что могу влиять, например, на успех продаж. И это не значит, что что-то упало с неба – это следствие работы. (...) Может больше удивляет то, что я оказалась единственной женщиной в первой десятке", – сказала Ягелавичюте.