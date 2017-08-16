Самые влиятельные в Литве 2017: политики

Портал DELFI третий год подряд представляет эксклюзивный проект "Самые влиятельные в Литве 2017". Цикл из семи частей покажет, кто из политиков, предпринимателей/экономистов, служащих/юристов, представителей СМИ, общественных деятелей, представителей спорта и поп-культуры является самым влиятельным в стране. 4 сентября проект увенчает список самых влиятельных людей Литвы.

В рамках проекта мнение литовской элиты сравнивают с гласом народа.Это означает, что проводят два опроса: опрашивают отдельно элиту, отдельно жителей Литвы.

В первой части проекта представлен список самых влиятельных политиков. В это году тут немало интересного: в опросе жителей Габриэлюс Ландсбергис наконец-то опередил своего деда Витаутаса Ландсбергиса, а мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса общество считает более влиятельным, чем мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса.

Габриэлюс Ландсбергис вырывается из тени деда

Опрос, проведенный журналом Reitingai, показал, что третий год подряд самым влиятельным политиком Литвы считают президента Д. Грибаускайте, на втором месте премьер-министр С.Сквернялис, на третьем – Р. Карбаускис. Уже в прошлом году Сквернялис и Карбаускис были в первой десятке, а в этом попали в первую тройку.

Четвертым в списке идет бывший председатель Верховного Совета, первый фактический глава страны – Витаутас Ландсбергис. На пятом месте – экс-президент Валдас Адамкус.

На шестое место с 11 в этом году попал лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В первую десятку также попал экс-премьер Андрюс Кубилюс, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, консерватор Ингрида Шимоните и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис. Спикер парламента Виктор Пранцкетис оказался на 11 месте.

В прошлом году в первой десятке был тогдашний премьер-министр Альгирдас Буткявичюс, в этом году он занял 15 место.

Шимашюс обошел Матийошайтиса

Интересно, что в опросе позиция элиты и общества относительно трех самых влиятельных политиков совпала.

В соответствии с результатами опроса, проведенного Spinter tyrimai, на первом месте также оказалась президент Грибаускайте, затем следуют Сквернялис и Карбаускис.

По мнению жителей, далее в списке самых влиятельных идут Адамкус, Габриэлюс Ландсбергис, Витаутас Ландсбергис, Буткявичюс, Пранцкетис, европарламентарий Вилия Блинкявичюте и депутат Ирена Дегутене.

Интересен и поединок мэров - Шимашюс занял в этом списке 11, а Матийошайтис - 13 место.

По сравнению с прошлым годом в списке не осталось европарламентария Роландаса Паксаса, Лореты Граужинене, Валентинаса Мазурониса.

Новых министров не оценили

"Мы видим, что если у человека нет должности, то он медленно поднимается по лестнице влияния. Люди, которых мы в прошлом году не видели, а потом получили должности министров, вице-министров в этом году поднялись в рейтинге", – комментирует ситуацию главный редактор журнала Reitingai Гинтараса Сарафинас.

Ему показалось странным, что мало голосов было отдано за членов кабинета правительства Сквернялиса. Он заметил, что в это году в рейтинге опустился Буткявичюс, а с ним и члены его правительства.

Сарафинас также заметил, что есть политики, такие как Линас Линкявичюс, который обладает большим влиянием, за него голосуют и представителеи других партий и аполитичные люди. Другой пример – Адамкус – его влияние, возможно, разглядеть нелегко, он мало проявляет себя в публичном пространстве, но люди по инерции считают его авторитетом, голосуют за него.

"А за других обычно голосуют свои, однопартийцы, если у них есть возможность оценить 5 человек, это будут члены их партии. Уже давно так делали представители Партии труда и "Порядка и справедливости", сейчас так поступают "крестьяне". Ничего нового в нашей стране, только поменялась риторика, другая партия, а ведут себя также. Может люди думают, что надо отблагодарить тех, кто привел их в политики, поэтому так голосуют", – предположил редактор Reitingаi.

Палуцкасу еще надо поработать

"Первые позиции отгадать было несложно – руководители и лидер правящей партии, их считают самыми влиятельными людьми. Высокие позиции Адамкуса и Витаутаса Ландснбергиса также не удивляют – это крепкие моральные авторитеты для большой части жителей Литвы", – сказал глава Spinter tyrimai Игнас Зокас.

Его несколько удивляет, что общество высоко оценило экс-премьера Буткявичюса. Этот политик сейчас не занимает никаких высоких постов, однако оказался на 7 месте.

"Если взглянуть на это сквозь призму "выяснения отношений" между старожилами партии и новым лидером, то мы видим, что Гинтаутасу Палуцкасу есть над чем поработать, чтобы получить в глазах общества политический вес. По осознаваемому влиянию политиков он играет совсем в иной категории - не там, где Буткявичюс и вечно популярная Блинкявичюте.

По другую сторону идейных баррикад – в лагере консерваторов – молодому лидеру Габриэлюсу Ландсбергису неплохо удается утверждать свою позицию, он символически, на одну ступень опередил своего деда, это можно расценивать как признание", – сказал Зокас.

Он заметил, что в списке довольно высокое место – 19 – занял Виктор Успасских, который не занимает А вот Живиле Пинскувене, покинувшая позицию лидера Партии труда, заняла последнее место.

"Неприятно то, что внизу списка оказались почти все министры. Я не думаю, что жители не осознают их важности и веса, просто большая часть фамилий, по сравнению с прежними тяжеловесными политиками, слишком "свежие" и если это правительство продержится, я почти не сомневаюсь, что в следующем году члены правительства займут более солидные позиции", – прогнозирует Зокас.