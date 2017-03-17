Самые популярные политики в Литве - Адамкус, Грибаускайте, Сквернялис

Как показывают данные опроса, самыми непопулярными политиками в Литве являются лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский и отстраненный в результате импичмента президент, бывший лидер партии "Порядок и справедливость" Роландас Паксас.

В исследовании BNS/RAIT респондентов спрашивали их мнение о нынешних и бывших руководителях страны, а также о лидерах парламентских партий.

45% опрошенных высказались в поддержку занимавшего президентский пост два срока В. Адамкуса, 4% опрошенных придерживаются негативного мнения о нем.

67% респондентов симпатизируют премьер-министру С. Сквернялису и президенту Д. Грибаускайте. Президент, по результатам опроса, получила немного больше негативных оценок по сравнению с премьером - 12% и 7% соответственно.

Спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису симпатизируют 48% опрошенных, негативно о нем отозвались 7%.

Репрезентативный опрос жителей Литвы в возрасте 15–74 лет компания RAIT провела 9–26 февраля, было опрошено 1020 респондентов.