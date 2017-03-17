Самые популярные политики в Литве - Адамкус, Грибаускайте, Сквернялис

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BNS
пятница, 17 марта 2017 г. 11:06
Самый популярный в Литве политик - экс-президент Валдас Адамкус, от него в рейтинге популярности ненамного отстают президент Даля Грибаускайте и премьер Саулюс Сквернялис, показывают результаты опроса, проведенного по заказу агентства новостей BNS компанией исследований RAIT.
Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Как показывают данные опроса, самыми непопулярными политиками в Литве являются лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский и отстраненный в результате импичмента президент, бывший лидер партии "Порядок и справедливость" Роландас Паксас.

В исследовании BNS/RAIT респондентов спрашивали их мнение о нынешних и бывших руководителях страны, а также о лидерах парламентских партий.

45% опрошенных высказались в поддержку занимавшего президентский пост два срока В. Адамкуса, 4% опрошенных придерживаются негативного мнения о нем.

67% респондентов симпатизируют премьер-министру С. Сквернялису и президенту Д. Грибаускайте. Президент, по результатам опроса, получила немного больше негативных оценок по сравнению с премьером - 12% и 7% соответственно.

Спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису симпатизируют 48% опрошенных, негативно о нем отозвались 7%.

Репрезентативный опрос жителей Литвы в возрасте 15–74 лет компания RAIT провела 9–26 февраля, было опрошено 1020 респондентов.

BNS
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Самые популярные политики в Литве - Адамкус, Грибаускайте, Сквернялис (9)

Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė
Самый популярный в Литве политик - экс-президент Валдас Адамкус, от него в рейтинге популярности ненамного отстают президент Даля Грибаускайте и премьер Саулюс Сквернялис, показывают результаты опроса, проведенного по заказу агентства новостей BNS компанией исследований RAIT.

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