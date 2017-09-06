Самоуправление: статус школ Пушкина, Мицкевича и Конарского может измениться в следующем году

"Городской совет 16 августа действительно принял решение о статусе удлиненной гимназии для вышеупомянутых школ. К сожалению, Министерство образования и науки прислало самоуправлению как учредителю учебных заведений письмо, в которым было указание не осуществлять этого нововведения в текущем году, поскольку для его осуществления требуется больше времени", - сказал в интервью DELFI А.АЗубряков.

Однако он заверил, что решение городского совета об измении статуса одной русской и двух польских школ остается в силе.

"Решение городского совета, тем не менее, остается в силе и может вступить в действие со следующего учебного года (2018-2019 гг.)", - сказал представитель самоуправления.

Напомним, что 16 августа Горсовет Вильнюса дал свое согласие на то, чтобы три вильнюсских школы национальных меньшинств стали удлиненными гимназиями. Такой же статус предложен и Фабийонишской школе с литовским языком обучения. За данное решение проголосовало 29 членов горсовета, против не высказался никто, воздержались трое.

Ранее утверждалось, что решение о том, чтобы школы им. Александра Пушкина, Адама Мицкевича и Симона Конарского стали удлиненными гимназиями, еще должно утвердить Министерство образования и науки. Однако в министерстве DELFI сообщили, что окончательное решение по этому вопросу должно принять самоуправление.

Статус удлиненных гимназий позволит этим школам вести процесс обучения с 1-ого по 12-ый классы, что заметно увеличит число учащихся.

В данный момент в школе им .А.Пушкина обучается 740 учащихся, в школе С.Конарского — 262, в гимназии им. А. Мицкевича — 556. Согласно проекту, школа им. А. Пушкина будет преобразована в гимназию-двенадцатилетку с гуманитарным, культурным, художественным уклоном. Польские школы Симона Конарского и Адама Мицкевича, соответственно, будут усиленно преподавать инновационное предпринимательство и экологию и технологии окружающей среды.