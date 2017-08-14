Самолёты НАТО в Балтии за неделю сопровождали 20 российских самолётов

BNS
понедельник, 14 августа 2017 г. 18:23
Пилоты воздушной миссии НАТО в странах Балтии на минувшей неделе восемь раз взлетали для опознания и сопровождения летевших над Балтийским морем военных самолётов России, общей численностью 21.
NATO karo lėktuvai
© Reuters / Scanpix

Министерство обороны Литвы в понедельник сообщило, что примерно половина из этого числа были истребители, остальные - транспортные и даже пассажирские самолёты.

Многие российские транспортники летели с отключенными транспондерами.

Больше всего - 10 российских самолётов самолётам НАТО пришлось сопровождать в четверг - для чего они взлетали в тот день трижды.

BNS
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Общество

Самолёты НАТО в Балтии за неделю сопровождали 20 российских самолётов

NATO karo lėktuvai
Пилоты воздушной миссии НАТО в странах Балтии на минувшей неделе восемь раз взлетали для опознания и сопровождения летевших над Балтийским морем военных самолётов России, общей численностью 21.

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