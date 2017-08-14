Самолёты НАТО в Балтии за неделю сопровождали 20 российских самолётов

Пилоты воздушной миссии НАТО в странах Балтии на минувшей неделе восемь раз взлетали для опознания и сопровождения летевших над Балтийским морем военных самолётов России, общей численностью 21.

Министерство обороны Литвы в понедельник сообщило, что примерно половина из этого числа были истребители, остальные - транспортные и даже пассажирские самолёты.

Многие российские транспортники летели с отключенными транспондерами.

Больше всего - 10 российских самолётов самолётам НАТО пришлось сопровождать в четверг - для чего они взлетали в тот день трижды.