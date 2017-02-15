Самая большая зарплата в Литве за прошлый год впечатляет

В Литве больше 200 000 человек в месяц получают меньше минимума. Но есть как минимум два человека, которые официально получили зарплату в размере 200 000 евро в месяц. DELFI интересовался, какие и кому платят зарплаты в Литве.

По данным "Содры", в прошлом году 20 наемных работников, получавших самую большую зарплату, заработали больше 6,8 млн. евро в год. Их средняя зарплата "на бумаге" составляла 28 500 евро в месяц.

Самая большая месячная зарплата в Литве составляет 730 минимальных зарплат (минимальная зарплата составляет 380 евро).

Кстати, в 2015 г. самая большая месячная зарплата составляла больше 714 минимальных зарплат, значит за год разница между самой низкой и самой большой зарплатой увеличилась.

По последним данным, в стране больше 250 000 работников получали меньше 380 евро в месяц.

За весь прошлый год зарплату в размере 500 000 евро в Литве получили три человека. Правда, доходы некоторых могли быть и больше, только не все доходы в стране облагаются налогом на социальное страхование.

Комментируя данные о самых больших зарплатах, директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс сказал DELFI:

"Мы рады, что зарплаты растут по всей Литве – это пополняет и бюджет государства, и бюджет "Содры". Но нас беспокоит большая разница в зарплатах: не столько высокие зарплаты руководителей крупнейших и самых прибыльных в Литве местных и зарубежных компаний, сколько медленный рост зарплат тех, у кого самые низкие доходы.

Это показывает и социальную и финансовую разобщенность, большие масштабы выплат зарплат "в конвертах" и будущие невысокие пенсии таких работников в недалеком будущем".

Представитель портала CV Market Раймонта Татарелите сказала, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. самые большие зарплаты увеличились незначительно.

"Самые большие зарплаты получали руководители высшего звена, эксперты в узких сферах (скажем, программисты, работающие в востребованных сферах, владеющие специфическими знаниями).

Что касается типа компаний – это все же чаще компании в зарубежным капиталом или крупные литовские производственные компании. Что касается пола – все еще доминируют мужчины, но женщины нагоняют их", – сказала собеседница.