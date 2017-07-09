С переносом аэропорта в Каунас вырастут и расходы на отпуск

Закрытие Вильнюсского аэропорта в самый разгар отпусков вызывает беспокойство: выдержит ли аэропорт в Каунасе возросшее в четыре раза число полетов?

В связи с дефицитом полетов уже подорожали цены на билеты по самым популярным направлениям. Несмотря на неудобства, жители Литвы этим летом еще больше стремятся провести отпуск в зарубежных странах. Организаторы поездок утверждают, что растет и число тех, кто не жалеет солидных сумм на недельный отпуск, сообщает ЛРТ.

С 14-го июля в международном аэропорту Вильнюса самолеты не будут ни взлетать, ни приземляться. До 18 августа здесь будут проводиться интенсивные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Литовский туризм и путешественников ожидает испытание, поскольку аэропорт впервые за 50 лет будет закрыт на столь долгое время, к тому же в самый разгар отпусков.

"Пик отпусков - уже с середины июня до самого начала августа. В последнюю неделю августа он уже снижается, так что Вильнюсский аэропорт закрывается в самый пик", - говорит организатор поездок Римвидас Ширвинскас.

Исполнительный директор литовских аэропортов Донатас Воверис поясняет, почему для реконструкции была выбрана именно середина лета. Выяснилось, что это наиболее благоприятное время не только для отдыха.

"Основным элементом реконструкции взлетно-посадочной полосы является асфальтирование. Асфальтное покрытие лучше всего устанавливать тогда, когда меньше всего осадков и самая высокая температура, так что в Литве, согласно статистическим данным за пять лет, именно с середины июля по середину августа меньше всего осадков и у нас самая высокая температура", - пояснил Д.Воверис.

Основным аэропортом теперь станет в три раза меньший по размеру Каунасский аэропорт. По словам его представителя, число пассажиров и полетов вырастет в четыре раза.

"Основная цель - чтобы не было происшествий, аварий, инцидентов. Мы прилагаем к этому большие усилия. Того, что пассажиры столкнутся с определенными непредвиденными сложностями, мы исключать не можем, риск вырос", - заметил директор Администрации гражданской авиации Юргис Гинтилас.

В первую очередь, закрытие аэропорта в Вильнюсе сделает кошелки путешественников тоньше, утверждают организаторы туров. Одна из основных авиалиний летающих в Вильнюс решила не переносить свои рейсы в Каунасский аэропорт, поэтому логично, что со снижением предложения другие компании поспешили повысить цены. Для части пассажиров подорожает не только полет, но и путь до аэропорта, поскольку поездки в Каунас и обратно ни аэропорт, ни авиалинии компенсировать не будут.

"Давайте признаемся, что появляются дополнительные расходы, однако мы должны взглянуть на мировую практику. Добраться до аэропорта на расстоянии до 100 км и заплатить за это - это совершенно нормальная мировая практика. За рубежом даже не задумываясь мы выходим из аэропорта, садимся в автобус и еще час или полтора едем до центра города. Нам в Литве повезло, что Вильнюсский аэропорт близко от центра города, однако в этот период поживем как большинство европейцев", - полагает исполнительный директор литовских аэропортов.

Уже несколько перевозчиков отреагировали на сложившуюся ситуацию: в находящийся в Каунасский аэропорт и обратно почти всю ночь должны курсировать специальные автобусы. Расписание должно быть согласовано с расписанием полетов, не важно, поздно ночью полет или рано утром. Правда, билет будет стоить дороже, чем на маршрутном автобусе. Поездка туда-обратно одному человеку обойдется в 20 евро.

"Наша рекомендация - приобрести билеты заранее по интернету", - советует Д.Воверис.

Если вы решите доехать до Каунасского аэропорта на автомобиле, то должны иметь в виду несколько моментов. Хотя рядом уже намереваются оборудовать стоянки, их может не хватить, поэтому, если вы спешите на рейс, то можете столкнуться с проблемой, где оставить машину. Кроме того, возрастет и цена за стоянку. За неделю, возможно, придется заплатить до 60 евро.

"С учетом того, что добираться до Каунасского аэропорта на автомобиле решит большая часть пассажиров, чем до Вильнюсского аэропорта, наценки на стоянках были повышены. В первую очередь для того, чтобы справиться с потоком пассажиров, поскольку количество мест ограничено", - говорил исполнительный директор аэропортов Литвы.

Временные неудобства аэропортов и даже увеличившиеся расходы на поездки, по словам А.Ширвинскаса, граждан Литвы не пугают, а, наоборот, проведением отпуска за рубежом интересуется все больше жителей страны.

"В этом году сильно увеличился спрос на отпуск, литовцы начали много путешествовать, у людей появилась возможность проводить отпуск за рубежом. Жизнь в Литве улучшается", - уверен Р.Ширвинскас.

По его словам, как компании дешевых полетов, так и организаторы поездок в Литве в этом году были вынуждены увеличить число рейсов, поскольку спрос больше не удовлетворялся. Сейчас на отпуск граждане Литвы готовы потратить и больше денег.

"Раньше люди говорили: бюджет нашей экономичной поездки - 300-400 евро на человека в неделю. В этом году люди уже говорят, что могут выделить от 500 до 750 евро и экономичный вариант их уже не удовлетворяет", - рассказал туроператоры.

Самым популярным среди жителей Литвы направление все так же остается Турция. Любовь к этому курорту длится уже десятилетие. Туристов не пугают даже политические волнения.

"Каждый день из Литвы в Турцию летит по меньшей мере два самолета, иногда летит по три или четыре самолета", - утверждает Р.Ширвинскас.