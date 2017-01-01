С Новым 2017-ым годом!

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 1 января 2017 г. 00:14
Еще один год мы оставляем за символической временной чертой. Многое из того, что случилось с нами в 2016-ом с удовольствием заберем с собой в наступающий, будет и то, что предпочтем забыть, чтобы начать снова или продолжить без лишнего груза и напряжения.
Naujųjų metų sutiktuvės Katedros aikštėje
© DELFI / Orestas Gurevičius

Мы желаем Вам переступить этот порог с надеждой на лучшее, верой в свои силы, любовью к своим близким и удачей на все случаи жизни.

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Будьте здоровы, счастливы, успешны и любимы!

Дорогие читатели, с Новым годом 2017 годом Вас!

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