С Нового года ждут новшества в сфере похорон близких

С Нового года в Литве не будут выдавать бумажные свидетельства о рождении, смерти, браке или разводе. Поэтому, если умрет близкий, сейчас не нужно будет ехать в ЗАГС, пишет Vakarų ekspresas.

С 1 января 2017 года вступает в силу закон о регистрации гражданского состояния, в соответствии с которым, отказываются от выдачи бумажных свидетельств. По желанию заявителя будут выдавать выписки установленной Минюстом формы.

"После Нового года не придется предоставлять свидетельства и их копии при подаче заявок на выплаты после рождения ребенка или пособия на погребение. работники всех ведомств смогут найти необходимую информацию в реестре жителей", - сказала представитель Отдела гражданской метрикации и регистрации Клайпедской мэрии Гражина Мисявичене.

По ее словам, больше всего новшеств связано с похоронами.

"В соответствии с новым законом, не нужно регистрировать факт смерти и получать свидетельство. Достаточно иметь выписку из медучреждения о смерти, с ней можно обращаться к управляющим кладбищем для получения места и организации погребения, в крематорий и др., включая получение пособия на погребение. Но если будут люди, которые обратятся к нам, их примут, сделают копию свидетельства о смерти и зарегистрируют в реестре", - сказала Мисявичене.

Однако при регистрации новорожденного, даже несмотря на получение данных через систему, родителям все равно надо будет обращаться в отдел метрикации, чтобы дать ребенку имя и фамилию, решить вопрос национальности. По словам Мисявичене, родители могут обращаться через действующую систему или приехать в отдел и письменно или в устной форме подать заявление, чтобы зарегистрировать имя и фамилию ребенка.

Немного изменится и порядок регистрации брака - больше не будет бумажных свидетельств, но по желанию можно будет получить выписку из реестра. Правда, за получение выписки надо будет заплатить 2,9 евро.