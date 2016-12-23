С нового года повысятся пенсии

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BNS
пятница, 23 декабря 2016 г. 08:22
В четверг Сейм Литвы принял профицитный проект бюджета Фонда социального страхования (Содра), в котором предусматривается повышение пенсий в среднем на 20 евро и завершение компенсации пенсий, сокращенных в кризисный период.
© Sputnik/Scanpix

Планирующие доходы фонда в 2017 году составляют 3,739 млрд. евро, расходы - 3,707 млрд. евро, а профицит - 31,5 млн. евро. Ожидается, что доходы вырастут на 9%, а расходы - на 6,2%.

"С 1 января пенсии в среднем увеличатся на 20 евро (...) Мы должны реализовать систему, в которой индексирование пенсий будет связано с объективными показателями за три года. Если будет экономический рост, то будет и повышение пенсий, а если не будет роста, то и пенсии не будут повышаться. Сейчас вступает в силу сложная система индексации", - сообщил ранее премьер Саулюс Сквернялис.

Это первый недефицитный бюджет Фонда соцстрахования после десятилетнего перерыва.

BNS
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