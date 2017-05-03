С июля пособие по безработице будут облагать налогами

В настоящее время пособие по безработице в Литве подоходным налогом не облагается. Однако с 1 июля начнут взимать обычный 15% подоходный налог. 2 мая парламент Литвы принял соответствующие поправки к закону.

По теперешнему закону, пособия, выплаты из госбюджета и бюджета "Содры" налогами не облагаются (за исключением пособия по болезни, отпуску по уходу за ребенком).

С 1 июля порядок изменится, подоходным налогом будут облагать и пособие по безработице. Во время представления поправки вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене сказала, что налогом будут облагаться только пособия, назначенные уже после 1 июля 2017 года.

Изменится и порядок назначения и выплаты пособия по безработице.

Представитель Соцмина Лаура Аудините сказала, что после принятия поправок пособие будут платить, если человек проработал не меньше 12 месяцев за последние 30 месяцев.

"Пособия будут платить 9 месяцев, срок их выплаты не будет зависеть от стажа", - сказала Аудините, отметив, что максимальное пособие увеличится примерно на 40%.

С 1 июля пособие будет состоять из постоянной и переменной части. Постоянная часть будет составлять 30% минимальной зарплаты. Сейчас это было бы 114 евро (380 евро x 30%).

Переменная часть в 1–3 месяцы составит 50% средних доходов работника; 4–6 месяцы – 40% средних доходов; 7–9 месяцы – 30%.

В любом случае пособие не может быть выше 75% установленной Департаментом статистики средней зарплаты "на бумаге". По нынешним данным, пособие с 1 июля не должно быть больше 617,25 евро.

По данным "Содры", сейчас пособия по безработице получают около 44 000 человек. Среднее пособие составляет 197,2 евро.