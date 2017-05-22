С июля меняется порядок предоставления ежегодного отпуска

С июля в Литве должен вступить в силу новый Трудовой кодекс, по-другому будут считать отпуск. С июля отпуск будут предоставлять в рабочих, а не в календарных днях, пишет lrt.lt.

О важнейших изменениях в телепередаче "Доброе утро, Литва" на LRT рассказала адвокат Вида Петрилайте.

"Новые правила для многих, вероятно, не новость, сначала они вызвали панику, сейчас мы уже смирились, поскольку подсчет по сути остался прежним. Основное правило: вместо 28 календарных дней в год с 1 июля останется 20 рабочих", – сказала юрист.

По ее словам, если брать календарный период, то 28 дней - это 20 рабочих дней.

"Я понимаю, откуда беспокойство. В случае с теми работниками, где отпуск предоставляют строго по графику - ничего не меняется, поскольку работодатель оплачивает только рабочие дни отпуска.

Может быть, немного пострадают люди, которым работодатель позволяет взять 14 дней, а потом оставшиеся 14 - в любом желаемом количестве.

Отчасти, их отпуск несколько уменьшится, они не смогут сэкономить отпуск. Если брать частями, то, я думаю, можно получить где-то 4 дня сверху. Но не потому, что это гарантирует кодекс, а потому, что работодатели разрешали брать частями", – сказала Петрилайтите.

По новому кодексу, одна часть отпуска должна составлять не меньше 10 рабочих дней, остальные 10 можно брать по договоренности с работодателем хоть и по 1 дню.

Оплата отпускных остается прежней - деньги платят за рабочие дни. 24 дня отпуска будет у тех, кто работает 6 дней в неделю.

"Как и сейчас, в соответствии с постановлением правительства, отдельные категории работников – учителя, преподаватели, врачи, имеют право на более продолжительный отпуск. Правда, пока я постановления не видела. Но все пересчитают в рабочих днях – вместо 56 календарных посчитают рабочие, но надо ждать постановления", – сказала Петрилайтите.

По ее словам, пока не установлен порядок дополнительных дней отпуска, которые полагаются за непрерывный стаж на одном рабочем месте.

"Это актуально для каждого работника. Простая гарантия: сейчас за 10 лет непрерывной работы на одном месте полагается 3 дополнительных дня отпуска.

В новом кодексе такая установка сохраняется. Но конкретные установки также оговариваются не в ТК, а в постановлении правительства".

Адвокат предположила, что на 3 дня рассчитывать вряд ли придется, но возможно, это будут два дня.

Петрилайтите напомнила, что накопившийся отпуск после 1 июля пересчитают, а накопленные отпускные дни надо использовать до 1 июля 2020 года.