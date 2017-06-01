С 2018 года алкоголь в Литве можно будет покупать и употреблять только с 20 лет

С 2018 года в Литве смогут покупать и потреблять алкоголь только лица, достигшие двадцатилетнего возраста.

В четверг Cейм, принимая отдельные поправки к закону о контроле над алкоголем, отклонил предложение не менять существующий порядок и разрешить потребление алкоголя с 18 лет.

В Cейме предстоит еще последнее голосование по закону в целом.

"Не следует отождествлять (потребление алкоголя - BNS) со службой в армии, с возможностью заключить брак, создать семью", - заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига, отвечая на замечание либерала Аушрине Армонайте о том, почему такое недоверие к людям.

Он также сказал, что лишь вопрос времени, когда Польша, Латвия и Эстония последуют примеру Литвы и позволят потребление алкоголя только с 20 лет.

На бесплатных массовых мероприятиях в Литве можно будет торговать слабым алкоголем - до 7,5 градусов - алкоголем можно будет торговать везде, а не в специальных зонах, как предлагалось до сих пор.