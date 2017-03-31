С 1 апреля водителей ждут перемены

С субботы, 1 апреля, меняется допустимая скорость на автомагистралях, кроме того, можно ездить на летних покрышках. С 10 апреля запрещается ездить на шипованных покрышках.

С 1 апреля по 31 октября легковые автомобили, мотоциклы и трайки на автомагистралях могут ездить со скоростью не более 130 км/ч, на скоростных дорогах – не выше 120 км/ч. В ноябре-марте допустимая скорость была ниже.

С 1 апреля уже можно ездить на автомобилях на летних покрышках. С 10 апреля по 31 октября запрещается ездить на шипованных покрышках. За использование шипованных покрышек в этот период водитель рискует лишится техпаспорта.

Поскольку до 31 марта запрещено ездить на летний покрышках, не стоит менять резину в пятницу - это будет нарушением правил.

Также стоит помнить, что за выброшенные не в положенном месте покрышки грозит штраф в размере более 140 евро.

Бесплатно принять старые покрышки обязаны все продавцы покрышек, включая торговые центры. Сдаваемые покрышки должны быть предназначены для транспортного средства того же типа, что купленные, сдать можно такое же количество покрышек, какое приобретается.

Без дополнительной платы покрышки принимают и во время замены покрышек в автосервисах.

Физические лица могут привезти и бесплатно оставить старые покрышки на площадки по приему крупногабаритных отходов - бесплатно можно сдать до 5 покрышек.