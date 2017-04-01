С 1 апреля разрешено ездить с большей скоростью и на летней резине

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BNS
суббота, 1 апреля 2017 г. 11:40
Начиная с субботы, на литовских автомагистралях и автострадах разрешено ездить с более высокой скоростью.
© DELFI / Andrius Ufartas

С сегодняшнего дня также разрешено ездить на летней резине.

С 1 апреля до 31 октября вне населенных пунктов на легковых автомобилях, грузовых автомобилях, допустимая масса которых не более 3,5 тонн, мотоциклах и трехколесных транспортных средствах разрешено передвигаться по автомагистралям со скоростью не выше 130 км/ч. На автострадах - не выше 120 км/ч, сообщает Служба дорожной полиции Литвы.

Полиция также напоминает, что, согласно предусмотренному в 416 статье Кодекса об административных правонарушениях, за превышение указанной скорости грозит штраф 700 евро. В некоторых случая за такое нарушение правил дорожного движения грозит лишение водительских прав от 3 месяцев до 1 года и 6 месяцев.

В законе также предусмотрена ответственность за опасное и хулиганское вождение. За нарушение запрета обгонять и выезжать на встречную полосу водителей ожидает штраф от 170 евро с лишением прав на определенный срок.

Нетрезвым водителям, у которых установлено более 1,5 промилле алкоголя, грозит уголовная ответственность.

BNS
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