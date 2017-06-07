Рядом с президентским дворцом - жуткая находка

ru.DELFI.lt
среда, 7 июня 2017 г. 15:06
На улице Леиклос, в Вильнюсе, рядом с президентским дворцом, обнаружены восемь мешков с человеческими костями. Сваленные в кусу со строительными отходами кости обнаружили местные жители.
Rasti kaulai Liejyklos gatvės kieme
© DELFI / Andrius Ufartas

На месте происшествия работала полиция. Полицейские зарегистрировали происшествие и ждали следователей. Они не могли сказать, сколько точно мешков с костями там находится, поскольку их завалили строительным мусором.

Однако в мешках на самом деле были человеческие кости. В мешке видны бедренные кости, черепа.

Немного позже представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа подтвердил, что обнаружены 9 мешков с костями.

О находке порталу DELFI сообщила жительница ул. Леиклос Сигита.

"Вчера, увидев эту картину, одна женщина начала кричать. Видите ли, люди здесь живут давно, есть те, кто живет с 1943 года и они помнят, что когда строили трансформаторную, здесь нашли очаг инфекции, когда-то здесь было здание храма евангелистов-лютеран, инфекционная больница и кладбище. Тогда весь двор обработали-засыпали белым порошком, это было примерно в 1970 г.", – рассказала местная жительница.

Сигита опасалась, что и эти кости могут быть инфицированы. Она подозревает, что мешки с костями, как и строительный мусор, там оставили строители.

В настоящее время строительство остановлено. DELFI уже писал о нелегальном строительстве в этом месте Старого города. Частное лицо начало строительство безо всяких разрешений, поэтому работы неоднократно останавливали.

ГКП Вильнюсского округа в сообщении информировал, что, по предварительным данным, в 2015 г., когда участок приобрело частное лицо, началось коммерческое строительство, однако работы были прекращены из-за разногласий с местными жителями.

"Сейчас выясняется, что кости из земли выкопали и сложили в мешки два года назад, во время строительных работ. На днях во время приведения участка в порядок мешки впервые заметили и о них сообщили в полицию. Человеческие кости в этом месте находили и прежде, поскольку в XIX в. там было действующее кладбище. начато расследование для выяснения причины смерти", – сказано в сообщении.

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Рядом с президентским дворцом - жуткая находка

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На улице Леиклос, в Вильнюсе, рядом с президентским дворцом, обнаружены восемь мешков с человеческими костями. Сваленные в кусу со строительными отходами кости обнаружили местные жители.

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