Ряд муниципалитетов покупают соцжилье в разы дороже рыночной цены

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BNS
пятница, 3 марта 2017 г. 18:05
Госконтроль Литвы критикует осуществление управления и распределение социального жилья муниципалитетами.
© A.Didžgalvio nuotr.

"Самоуправления зачастую отдают предпочтение самому дорогому способу приобретения жилья - строительству нового жилья, реконструкции неиспользуемых зданий. Кроме того, средние цены планирующихся к строительству новых и реконструируемых неиспользуемых зданий по сравнению со средними ценами на рынке в некоторых самоуправлениях выше в 2-10 раз. Это значит, что самоуправления за те же финансовые ресурсы обеспечивают социальным жильем меньше лиц и семей, чем могли бы", - утверждает Госконтроль после аудита.

Информацию о решениях муниципалитетов по социальному жилью Госконтроль передал Служб спецрасследований (ССР), которая проводит в жизнь меры по предупреждению коррупции.

Например, в отчете аудиторы указывают, что средняя цена квадратного метра жилья в Алитусском районе, по данным Центра регистров, составляет около 120 евро, а средняя цена квадратного метра планирующегося социального жилья - около 1300 евро.

В 2012–2014 годах государство инвестировало в развитие социального жилья более 21 млн. евро, муниципалитеты - еще 3,6 млн. евро своих бюджетных средств. На эти средства муниципалитеты купили около 900 социальных квартир, однако их ежегодно получали всего около 3% ожидающих лиц.

В 2014–2020 годах на развитие социального жилищного фонда выделено 49,9 млн. евро средств Европейского фонда регионального развития, на которые намечается купить 1150 социальных квартир, но и это не удовлетворит все потребности - очереди на получение социального жилья ожидает более 12 тыс. лиц и семей, отмечают аудиторы.

BNS
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