Руте Мейлутите исполняется 20 лет

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 19 марта 2017 г. 11:55
Рута Мейлутите, которую называют литовской золотой рыбкой 19 марта празднует свой день рожденья. Девушке исполняется 20 лет. По этому случаю DELFI предлагает взглянуть, как она изменилась за 7 лет своей профессиональной спортивной карьеры.
Rūta Meilutytė
© Instagram

Вряд ли в Литве есть другой такой любимый всеми спортсмен, как Рута. Ее победы сопровождались овациями во всем мире, включая Лондонскую олимпиаду 2012 года.

Но настоящее отношение к Руте проявилось в тяжелый для нее момент. Литовцы в 2016 году показали, что поддерживают Руту даже без медали на шее.

Из года в год Рута становится все популярнее и важнее для Литвы, растут также амбиции и сила воли девушки.

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