Руте Мейлутите исполняется 20 лет

Вряд ли в Литве есть другой такой любимый всеми спортсмен, как Рута. Ее победы сопровождались овациями во всем мире, включая Лондонскую олимпиаду 2012 года.

Но настоящее отношение к Руте проявилось в тяжелый для нее момент. Литовцы в 2016 году показали, что поддерживают Руту даже без медали на шее.

Из года в год Рута становится все популярнее и важнее для Литвы, растут также амбиции и сила воли девушки.