Руте Мейлутите исполняется 20 лет

Рута Мейлутите, которую называют литовской золотой рыбкой 19 марта празднует свой день рожденья. Девушке исполняется 20 лет. По этому случаю DELFI предлагает взглянуть, как она изменилась за 7 лет своей профессиональной спортивной карьеры.
Вряд ли в Литве есть другой такой любимый всеми спортсмен, как Рута. Ее победы сопровождались овациями во всем мире, включая Лондонскую олимпиаду 2012 года.
Но настоящее отношение к Руте проявилось в тяжелый для нее момент. Литовцы в 2016 году показали, что поддерживают Руту даже без медали на шее.
Из года в год Рута становится все популярнее и важнее для Литвы, растут также амбиции и сила воли девушки.