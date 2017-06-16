Русский праздник в парке Вингис: день культуры или позора?

Так, вильнюсский актер, музыкант Вячеслав Мицкявичюс в социальной сети написал, что посетил бы праздник, если бы там звучала музыка П.Чайковского, если бы был проведен брейн-ринг, в котором можно было бы угадывать цитаты русских писателей, где продавались бы магниты с работами русских художников, можно было выпить чаю из самовара и послушать балалайку.

"Этого никогда не было и не будет. И не потому, что вы знаете, когда отмечается день ВДВ, а не день рождения Пушкина, - написал он, обращаясь к русским Литвы. - Вы знаете, когда отмечается День победы, но не знаете, что такое ленд-лиз. Вы отмечаете День армии, но не знаете, где Гоголь написал свои лучшие произведения. И, больше, Газманов вам нравится больше, чем Чайковский. Вы празднуете исключительно милитаристские праздники. В то время как мы должны гордиться совершенно другими вещами!".

На эту тему в группе Facebook, объединяющей русских Литвы, написал и проживающий Литве российский предприниматель Виктор Воронцов. После праздника он даже обратился в посольство РФ в Литве, назвав происходившее в парке позором.

"Уважаемый Господин посол, обращаюсь к Вам в связи с позором, который проходил сегодня в парке Вингис и который, по какой-то неизвестной мне причине, назывался "Праздник русской культуры". Если Вы считаете, что "Белый лебедь на пруду" - это часть российской культуры, то мне грустно за нашу дипломатию", - написал он.

Лавринец: людям необходимо выражать свое единение





Заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета проф. Павел Лавринец в интервью DELFI отметил, что лично ему не близки массовые мероприятия такого рода, но они вполне соответствуют русским традициям.

"Мне довелось бывать только на первом или одном из первых таких Дней России - Днях русской культуры в Серейкишкском парке, поэтому о том, как они проходят сейчас, могу судить только по записям и отзывам. Выступления фольклорных исполнителей часто вполне симпатичны, а другая музыка, которая звучит на таких праздниках - совершенно не по мне", - сказал П.Лавринец.

"Тем не менее считаю, что если находятся любители таких песен, то и на здоровье. Точно также в принципе считаю, что у людей есть потребность время от времени вот так коллективно демонстрировать свою этническую или национально-культурную идентичность, воочию и наглядно на короткое время объединяться, выражать это свое единение", - отмечает П.Лавринец.

По его мнению, подобные праздники хорошо известны и не могут вызывать возражений.

"Взять тот же День Святого Патрика, который повсеместно отмечает ирландская диаспора, при этом сам первоначальный повод самими участниками, кажется, не всегда осознается", - высказал свое мнение профессор.

Посольство: праздник имеет неизменно большой успех





Предприниматель Виктор Воронцов поинтересовался у посольства России, "кто организовывал этот кошмар, сколько денег было заплачено организаторам, проводился ли конкурс на право проведения этого мероприятия, планируется ли какая-то реакция посольства на то безобразие, которое произошло 11 июня". По мнению Виктора, на праздник стоило пригласить такие группы или исполнителей, как Би-2, Вячеслав Бутусов, Юрий Шевчук, Земфира, "Машина Времени", Гарик Сукачев.

По его словам, он получил ответ от посольства, в котором говорилось, что указанное мероприятие, подготовленное русскими некоммерческими организациями ("Славянский фонд милосердия" и др.) при финансовой поддержке посольства России в Литве, проводится в Вильнюсе уже в пятнадцатый раз и "имеет неизменно большой успех у многотысячной аудитории посетителей – как из числа русскоязычной общины, так и среди литовцев".

"Широкая концертная программа включает в себя музыкальные номера различных жанров на любой вкус. К примеру, в нынешнем году, помимо указанного вами популярного в Литве поп-певца Раджи и исполнителя русского шансона В.Волкова, зрители услышали получасовой песенный блок фольклорного ансамбля из Калининграда "Россичи" (специальный "подарок" от роспосольства), ознакомились с творчеством детских музыкальных и танцевальных коллективов. Выступление же солистки Санкт-петербургского государственного оркестра русских народных инструментов "Метелица" Е.Бариновой было встречено публикой бурными овациями и криками "браво", что в очередной раз подтверждает востребованность у жителей и гостей Вильнюса мероприятий такого формата", - приводит ответ посольства В.Воронцов.

Горшкова: ни одного гонорара мы не выплатили





Организатор Дня русской культуры, председатель "Славянского фонда милосердия" Ольга Горшкова в интервью DELFI сказала, что мнение В.Воронцова оскорбляет чувства участников и любителей мероприятия.

"Я не хочу участвовать в дискуссии, которую завели ангажированные люди спустя 15 лет с момента появления праздника. Для меня важны оценки участников. Если мы говорим о десятках тысяч зрителей, то для меня это самый веский аргумент. Ведь у В.Воронцова даже гражданства литовского нет, это ангажированный человек. Так что обращать внимание на такие вещи, это значит не уважать тех людей, которые 15 лет любят и ходят на этот праздник", - отметила О.Горшкова.

"И тут нет понимания двух вещей, ведь там были профессиональные коллективы, которые приезжают из России и являются украшением праздника. И, кроме того, это наши местные коллективы, которые целый год готовятся к этой площадке, для них она - самая главная. Они этим живут. Я это все переживу, для меня это не в первый раз, а вот люди творческие - они достаточно чувствительные. Мне за них обидно", - прокомментировала О.Горшкова.

Она отмечает, что на мероприятие приходят не только русские, но и люди других национальностей.

"Там слышна и литовская речь, на праздник приходят молодые люди. А все потому, что энергетика у праздника хорошая. Если не нравится, я могу не проводить. А те, кто недоволен, пусть они за эти скудные деньги попробуют провести такой праздник. Ведь ни одного гонорара за все эти годы мы не выплатили. Для того, чтобы приехали артисты из Калининграда, Питера, Москвы, я за полгода до мероприятия пишу письма в администрации. И все это подарки. Все деньги, полученные от посольства (России - DELFI), идут на инфраструктуру - звук, свет, туалеты, охрану, полицию. Без этого мероприятие не провести. Но если я из-за того, что меня оскорбляют как организатора, все же приму решение, что этот 15-ый праздник был последним, то это будет очень громкое заявление", - пообещала организатор.

Она с сожалением отметила, что ни Департамент по вопросам нацменьшинств, ни мэрия Вильнюса не принимают участие в финансировании данного мероприятия.



Мэрия: думаем, как поддержать русскую общину





"Мне как представителю Вильнюсской мэрии и мэра города Вильнюса сложно объективно оценивать качество праздника, оставлю это комментировать более сведущим экспертам, но со своей стороны могу добавить, что задача мэрии в настоящее время - рассмотреть вопрос поддержки русскоговорящей общины в целом", - сказал в интервью DELFI советник мэра Вильнюса по связям с общественностью Александр Зубряков.

По его словам, 15 июня мэр дал поручение администрации пересмотреть вопрос финансовой поддержки праздника православного Рождества Христова на Кафедральной площади, поскольку оказалось, что в следующем году не была предусмотрена никакая помощь города этому празднику.

"А Дни русской культуры организаторы организуют самостоятельно, город освобождает только от денежных сборов, предусмотренных в таком случае организаторам мероприятий в парке Вингис. Хочу отметить, что организации национальных меньшинств, в том числе и русскоязычных, активно участвуют в конкурсе поддержки культурных проектов. В нынешнем году мэрия выделила им около 400 000 евро", - отметил А.Зубряков.