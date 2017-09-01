Русская филология в университетах Литвы: быть или не быть?

ВУ: будущее есть

В Вильнюсском университете в этом году на бакалаврскую программу русской филологии поступило 7 студентов, на магистерскую — 4.

«В этом году поступление на русскую филологию в общем не улучшилось, для чего есть свои причины, независящие от качества программы и спроса на хорошо владеющих русским языком, а зависящие скорее от международных отношений и их восприятия в литовском обществе. Поступило всего 7 человек», - констатирует заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета проф. Павел Лавринец.

Реально же, по его словам, в аудитории будет два десятка студентов: вместе с первокурсниками лекции будут слушать студенты других филологических программ ВУ и студенты русисты других стран, приехавшие в Литву по программе обменов.

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«С будущим кафедры русской филологии в целом все в порядке. Будет ли в Вильнюсском университете развиваться русская филология как область научных исследований? Да. Будет ли в Вильнюсском университете преподаваться русская филология на бакалаврском уровне, русистика на магистерском? Да. Тем более, что у магистерской программы хорошая репутация», - говорит Павел Лавринец.

По его словам, точка зрения администрации факультета и университета заключается в том, что русская и польская филологии в ВУ должны быть.

«В Сейме, Министерстве образования, Департаменте национальных меньшинств тоже понимают, что русский и польский языки и культуры важны внутри, для большой доли граждан Литвы, и снаружи, по географии, экономики и международной политике, поэтому русская и польская филологии в Литве должны быть. Еще раз: русской филологии как программе ничто не угрожает, лишь бы были желающие учиться», - говорит профессор.

Он напоминает, что Сенат ВУ в июне утвердил новые положения филологического факультета. Как и другие факультеты, он будет состоять из пяти институтов с некоторыми административными полномочиями.

«У преподавателей нынешней кафедры русской филологии большой потенциал: три профессора, пять доцентов, три ассистента и лектора ведут исследования по истории русского языка и литературы, современным явлениям в языке и литературе, междисциплинарные исследования на стыке литературы, языка и других областей знания, методике преподавания русского языка и проч. Результаты вполне учитываемы в книгах, статьях, докладах на национальных и международных конференциях. Так что основания для существования кафедры, центра русистики или русской филологии есть», - говорит П.Лавринец.

В Университете образовательных наук — недобор





Тем временем, в Литовском университете образовательных наук в этом году не сформирован первый курс по бакалаврской программе Педагогика русской филологии и межкультурная коммуникация.

«Такая ситуация сложилась в первую очередь из-за того, что в этом году Министерство образования и науки преподавателям курса, в том числе и русского языка, не выделило государственное финансирование. Во-вторых, в этом году министерство установило «потолок» минимального количество студентов в группе - 13 человек. Однако программу русской филологической педагогики и межкультурной коммуникации в этом годувыбрали шесть студентов. Таким образом, курс не был сформирован», - прокомментировала в интервью DELFI заместитель начальника отдела по международным отношениям и отношениям с общественностью Милена Пухова.

Она подчеркнула, что в этом году в рамках данной программы студенты учатся на втором - четвертом курсах. После завершения обучения на бакалавриате дальнейшие исследования могут быть продолжены в рамках программы по прикладной лингвистике и межкультурной коммуникации.

Прием на магистерскую программу русской филологии в этом университете не проводится с 2013 года.