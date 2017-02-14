Русофобия - с чем имеем дело?

Обвинения в русофобии на официальном уровне, особенно в отношении стран Балтии, звучат с новой силой. В ответ раздается: Мы не русофобы, мы кремлефбы". Что же представляет из себя русофобия? Как понимают русофобию "махровые русофобы" и борцы с русофобией"? Существует ли она вообще и если да, в чем выражается? Откуда взялось это понятие?

Гости редакции DELFI, с которыми мы обсудим тему в ходе прямой трансляции в 12 00: российский политолог, публицист Александр Морозов и политолог, доцент Института международных отношений и политических наук Довиле Якнюнайте.

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Вашему вниманию также репортаж Евгения Титова об отношении к русскому языку в литовской предпринимательской среде.