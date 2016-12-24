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Сходная погода сохранится и в понедельник. Со вторника ночью станет немного холоднее, сильный ветер сохранится. Однако днем сохранится плюсовая температура.

В воскресенье также ожидаются дождь и мокрый снег, будет ветрено. Ночью - 0–4 градусов тепла, днем плюс 2–6 градусов.

В субботу местами ожидается туман, гололед. Днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами порывы сильного юго-западного ветра будут достигать 15–20 м/с, будет 0–5 градусов тепла.

Праздничные выходные в Литве будут ветреными, во многих районах ожидаются дожди и мокрый снег, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В Литве отмечают католический Сочельник 24 декабря в Литве отмечают католический Сочельник.

Чрезвычайная ситуация в Вильнюсе: ликвидируются последствия аварии В Вильнюсе на улице Упес, на месте аварии, в результате которой прорвало две магистральные трубы со сточными водами, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Рождество в Литве - с дождями Праздничные выходные в Литве будут ветреными, во многих районах ожидаются дожди и мокрый снег, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

Суд: скандально известная усадьба в Друскининкай подлежит сносу Вильнюсский окружной суд (ВОС) в пятницу постановил, что известные под названием "поместье Виюнеле" дорогие апартаменты в Друскининкай, из-за которых полгода назад возник и политический ажиотаж, подлежат сносу. Это должно быть сделано в течение полугода. Суд распорядился восстановить ситуацию, имевшую место до нарушения.