Рождество в Литве - с дождями

В субботу местами ожидается туман, гололед. Днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами порывы сильного юго-западного ветра будут достигать 15–20 м/с, будет 0–5 градусов тепла.
В воскресенье также ожидаются дождь и мокрый снег, будет ветрено. Ночью - 0–4 градусов тепла, днем плюс 2–6 градусов.
Сходная погода сохранится и в понедельник. Со вторника ночью станет немного холоднее, сильный ветер сохранится. Однако днем сохранится плюсовая температура.
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Вильнюсский окружной суд (ВОС) в пятницу постановил, что известные под названием "поместье Виюнеле" дорогие апартаменты в Друскининкай, из-за которых полгода назад возник и политический ажиотаж, подлежат сносу. Это должно быть сделано в течение полугода. Суд распорядился восстановить ситуацию, имевшую место до нарушения.
Литовские служащие не впустили на территорию страны представителей российского "фонда соотечественников", которые были включены в национальный "черный список". Москва заявила, что этот шаг не останется без ответа.