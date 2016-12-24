Рождество в Литве - с дождями

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ru.DELFI.lt
суббота, 24 декабря 2016 г. 11:00
Праздничные выходные в Литве будут ветреными, во многих районах ожидаются дожди и мокрый снег, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

В субботу местами ожидается туман, гололед. Днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами порывы сильного юго-западного ветра будут достигать 15–20 м/с, будет 0–5 градусов тепла.

В воскресенье также ожидаются дождь и мокрый снег, будет ветрено. Ночью - 0–4 градусов тепла, днем плюс 2–6 градусов.

Сходная погода сохранится и в понедельник. Со вторника ночью станет немного холоднее, сильный ветер сохранится. Однако днем сохранится плюсовая температура.

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