Рождество по-литовски: переедать научились давно, а пить - при оккупации

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ru.DELFI.lt
понедельник, 26 декабря 2016 г. 15:42
Традиционно Рождество – семейный праздник, время покоя, однако литовцы редко бывают спокойными, после рождественского застолья работы предостаточно и у врачей, и у полиции.
© Shutterstock nuotr.

Рождество и Сочельник в Литве отмечают с давних пор. По словам доцента университета им. Витаутаса Великого Лаймуте Англицкене, все народы мира так или иначе отмечали 24 декабря, следили за природными циклами.

Уже в давние времена жители Литвы много ели на праздники, это касается в том числе Рождества и Сочельника.

"Люди давно начали соблюдать посты, во время которых не ели ни мяса, ни молочные продуктов. Когда человек 4 недели ничего этого не ел, то Рождество было для него большим праздником", - сказала Англицкене.

Между тем алкоголь в то время люди в Сочельник вообще не употребляли, а на Рождество им не злоупотребляли.

"В целом, алкоголь был у людей во время всех праздников, но он так свободно не лился, как сейчас. И во время общих работ, когда их завершали, были праздники, если и ставили пол-литра, то эти пол-литра были рассчитаны на большое количество мужчин. Конечно, пьяницы были во все времена, заболевали люди, пропивали хозяйство, семьи страдали из-за этого. Но на праздники алкоголем не злоупотребляли", – уверяет доцент.

Профессор Факультета коммуникации Римвидас Лаужикас заметил, что злоупотреблять алкоголем в Литве начали при Царской России и во время оккупации СССР.

"Всегда, когда Россия оккупировала Литву, распространение алкоголя возрастало. Водка всегда была государственной политикой и средством пополнения госказны. С одной стороны спившиеся люди склонны со всем смириться, ими легко управлять, с другой - не секрет, что в России всегда была монополия на алкоголь и она несет большой доход в бюджет", – сказал Лаужикас.

В наше время у праздничного стола люди склонны к излишествам. По словам заместителя директора Станции скорой помощи Ванда Пумпутене, на Рождество у врачей работы прибавляется.

"(...) в Сочельник число вызовов не увеличилось, но в другие дни вызов бывает достаточно, работы много. И переедают люди, и перепивают", - сказала Пумпутене.

Профессор Медицинского факультета ВУ Римантас Стукас сказал, что литовцам не хватает культуры празднования.

Полиция подтверждает, что на Рождество увеличивается число преступлений и случаев нарушения общественного порядка.

"Интересен факт, что в морозы, когда температура низкая, преступлений совершают намного меньше. К сожалению, в этом году праздники довольно теплые, поэтому сводки не будут короткими", – сказала представитель полиции полиции Симона Лудавичюте.

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