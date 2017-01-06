Рождественский поезд курсирует в Вильнюсе до 9 января

ru.DELFI.lt
пятница, 6 января 2017 г. 15:45
Если вы еще не успели прокатиться на рождественском поезде и посмотреть на одну из самых красивых елок в мире – можете сделать это до 9 января.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

8 января вечером огни на елке погаснут, а 9-11 января елку демонтируют. До этого времени мэрия приглашает горожан и гостей города полюбоваться елкой и прокатиться на поезде, а 7 января с 16 ч. вместе с Русской общиной Вильнюса отметить православное Рождество у елки.

Напомним, что 6 января, в 16.30 ч. начнется торжественное театрализованное шествие Трех волхвов по улицам Старого города столицы, а с 18 ч. всех ждут на традиционном семейном празднике во дворе Дома учителя "Прощай, рождественская елка".

Не пропустите завершение праздничного периода!

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