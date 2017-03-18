Ротационные силы чешской армии завершили миссию в Литве

Участвовавшие у учениях с января чешские военные завершили свою миссию в Литве.

Чешская рота в Литве состояла из отрядов легких пехотинцев и десантников. На учениях военные тренировались использовать пистолеты СZ, автоматические винтовки CZ 805, пулеметы FN - Minimi, снайперские винтовки SVD. На период их пребывания в Литве чехи также привезли многофункциональные транспортеры IVECO с легкой броней и с 12,77-миллиметровыми пулеметами M 2 HB Browning, прочую технику логистов.

Около 150 чешских военных впервые в качестве ротационных сил НАТО были направлены в Литву для реализации мер обеспечения безопасности Альянса в Балтийских странах.

В рамках договора об усилении мер сдерживания НАТО в Балтийском регионе, с весны 2014 года в Литве дислоцируется рота военных США, по несколько месяцев в стране проводили учения военные Бельгии, Дании, Польши, Люксембурга, Португалии, Венгрии и Германии.