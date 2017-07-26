Рост цен не остановится: что еще может подорожать

В Литве в июне фиксировали годовую инфляцию в 3,5% – это самый высокий показатель во всем Евросоюзе (ЕС).

Несмотря на то, что в течение нескольких лет цены на товары и услуги из-за снижения цен на горючее оставались примерно одинаковыми, за последний год стремительно выросли. Вероятно, некоторые товары и услуги подорожают еще больше.

С первого марта в Литве увеличили акциз на алкоголь и табачные изделия, что значительно повысило годовой показатель инфляции.

Старший экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал DELFI, что в последнее время инфляция в Литве была самой высокой в ЕС из-за выросших цен на алкоголь и табачные изделия.

"Инфляция в Литве составила 3,5%, однако только повышение акциза на алкоголь заняло 1%. Если бы алкоголь не подорожал, то средний уровень цен в Литве увеличился бы меньше, чем в Латвии и Эстонии, где инфляция составила около 3%", – сказал специалист.

По данным Департамента статистики, за год больше всего, примерно на 12%, подорожали именно алкоголь и табачные изделия. Только пиво в среднем подорожало на 30,4%.

Если акциз на пиво увеличат еще больше, то его стоимость в евро почти сравняется со стоимостью в литах в 2014 году. Сейчас пол-литра светлого пива в среднем стоят 1,15 евро. Три года назад такое же пиво стоило 2 лита.

Экономист заметил, что если и в следующем году так будет расти акциз на алкоголь, то это исказить всю статистику цен.

В среднем незначительно выросли цены на соки и прохладительные напитки. Энергетические напитки, шоколад за год подешевели. Изменение цены на некоторые товары, например, кофе или макароны, зависит от их бренда (одни дорожают, другие дешевеют).

Цена на продукты питания за год выросла в среднем ненамного. Для сравнения, в 2016 году они подорожали на 2,2%, но в некоторых группах изменения цен были значительными. Больше чем на 10% подешевели овощи, но на 6,8% подорожали молочные продукты и яйца, на 3,8% мясо и изделия из него.

Литр литовского молока 3,5% жирности в среднем стоит 0,96 евро, однако в большинстве магазинов можно найти польское молоко 3,2% жирности по 44 цента за литр. 400 г сметаны 30% жирности в среднем стоят 1,27 евро, кусок сыра в среднем 1,50 евро.

По словам Повилаускаса, в большинстве стран ЕС цены на продукты такие же, как в Литве.

По мере роста цен там, они растут и в Литве. Сейчас это особенно чувствуется по ценам на молочные продукты.

"Такие скачки цен - неприятная вещь. Это всех бьет по карману. Цены на сливочное масло уже сейчас рекордные во всем мире, сыр очень подорожал во всем ЕС. В ближайшие месяцы цены на молочные продукты также должны расти, однако к концу года их рост замедлится", – заметил экономист.

В конце года, из-за плохого урожая должны увеличиться цены на некоторые фрукты и овощи, сейчас они немного снизились.

Транспортные услуги не должны сильно дорожать

Впервые после введения евро на 2,9% подорожали транспортные услуги.

Летом подорожали услуги общественного транспорта в крупных городах. Подорожали и услуги такси. В этом году увеличились цены и на услуги некоторых междугородних автобусов. Подорожали и билеты на некоторые поезда.

Стоимость билета на автобус из Вильнюса в Клайпеду без скидки колеблется в пределах 15-20 евро. На поезде эта поездка обойдется в 16-24 евро. Автобусный билет из Каунаса в Паневежис стоит около 8 евро, в Мариямполе – 4 евро, в Клайпеду – 15 евро.

Экономисты связывают подорожание этих услуг с ростом цен на горючее (за год она выросла на 3,7%). Однако Повилаускас заметил, что в ближайшее время ни транспортные услуги, ни горючее не должны дорожать.

А вот в следующем году планируют повысить цену на дизельное топливо, если это сделают, инфляция снова пойдет в рост.

По-прежнему будут дорожать услуги

По-прежнему растут цены на проживание в гостиницах, цены в кафе и ресторанах (8,5%), а также цены, связанные с отдыхом и культурой (3,3%).

Немного подорожали услуги мобильной связи (0,7%). Вице-президент Литовского института свободного рынка Витаутас Жукаускас заметил, что чаще всего растут цены на те товары и услуги, на которые большой спрос.

"Рост цен отражает то, что все больше жителей хотят покупать товары и услуги какого-то сектора, тут и появляется возможность повышения цен. К примеру, рост цен на культуру не означает, что ее станет меньше, напротив – людям хочется все больше культуры", – сказал Жукаускас.

Повилаускас заметил, что повышение цен на услуги связано с ростом зарплат.

"Естественно, что по мере роста зарплат растет и инфляция. В заведениях общепита, парикмахерских и других местах, где зарплата составляет основную часть расходов компании, по мере роста зарплат будут расти и цены", – сказал экономист.

Рост остановить сложно

По словам Жукаускаса, при нынешней системе экономики избежать инфляции невозможно. Однако рост цен, по словам экономистов, можно приостановить несколькими способами.

Косвенно бороться с инфляцией можно, побуждая конкуренцию между производителями, переработчиками или торговцами на рынке, однако, по словам Повилаускаса, в Литве этот способ не очень действенен.

"Для этого нужно привлечь больше инвестиций, но сделать это тяжело, поскольку число жителей в Литве постоянно сокращается", – считает Повилаускас.

Жукаускас сказал DELFI, что инфляцию может приостановить политика Центробанка Литвы.

"Цель ЦБ - увеличить количество денег на столько, чтобы инфляция была стабильны, но постоянным явлением. Один из способов снижения инфляции - убедить руководство ЦБ, чтобы они изменили они изменили политику повышения постоянного количество денег и побуждения роста цен", – сказал он.

Однако экономисты согласны, что есть еще один путь снижения инфляции - это уменьшение налогов и акцизов, которые искусственно увеличивают инфляцию.

"Чтобы инфляция не была такой большой, надо чтобы так быстро не повышали акцизы и не вводили какие-то новые налоги. К примеру, если появится какой-то новый налог на сахар, то явно цена на него увеличится", – сказал DELFI Повилаускас.

По его мнению, больше всего рычагов управления инфляцией в руках у государства, которое решает вопрос налогов и акцизов, влияющих на рост цен.

"Льготный НДС на некоторые продукты питания довольно популярен в разных странах ЕС. В соседней Польше также действуют льготные тарифы НДС на определенные группы продовольственных товаров. Я думаю, если цены и дальше будут расти с такой скоростью, то может вернуться идея о введении льготного НДС на продукты питания", – считает Повилаускас.