Рост цен мешает жителям Литвы радоваться жизни

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BNS
вторник, 28 февраля 2017 г. 12:27
Удовлетворенность литовцев жизнью за год - осенью 2016 года по сравнению с осенью 2015 года - снизилась на 5 проц. пунктов до 70%, а главной проблемой страны ее жители считают рост цен, показывает новейший опрос Евробарометра.
© Shutterstock

Результаты исследования показали, что главными жители Литвы считают проблемы, связанные с экономикой, а 51% опрошенных указали в качестве главной проблемы инфляцию, сообщило представительство Еврокомиссии (ЕК) в Литве.

Другие четыре главные проблемы также связаны с экономикой: безработица (26%), маленькие пенсии (21%), высокие налоги (20%), общая экономическая ситуация (19%). На шестом месте оказалась проблема иммиграции в Евросоюз (ЕС), которую считают важной 15% граждан Литвы.

Удовлетворенность жизнью у жителей Литвы увеличивалась последние два года и осенью 2015 года достигла рекордно высокого показателя - 75%.

По этому показателю Литва все еще отстает от своих ближайших соседей: в Польше 85% жителей удовлетворены своей жизнью, в Эстонии - 80%, в Латвии - 75%. Меньше, чем в Литве, таких людей только в Болгарии, Греции, Италии, Венгрии, Португалии и Румынии.

Исследование проводилось в ноябре 2016 года во всех 28 странах - членах ЕС. Были опрошены респонденты в возрасте старше 15 лет.

BNS
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