Россия предоставила Баранаускасу политическое убежище

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ru.DELFI.lt
суббота, 28 января 2017 г. 08:27
Россия предоставила бывшему главе банка Snoras Раймондасу Баранаускасу политическое убежище. Об этом 28 января сообщает издание Lietuvos rytas.
Raimondas Baranauskas
© Reuters/Scanpix

Эту информацию изданию подтвердила и Генеральная прокуратура Литвы. Правда, литовские прокуроры узнали об этом уже в начале января, но не сообщили обществу.

"В начале января 2017 года был получен ответ из Российской Федерации о том, что Баранаускасу предоставили политическое убежище, поэтому Литве его не выдадут", – сообщил изданию отдел коммуникации Генпрокуратуры.

Прокуроры пока не ответили на просьбу о выдаче Литве Владимира Антонова.

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