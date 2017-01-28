Россия предоставила Баранаускасу политическое убежище

Россия предоставила бывшему главе банка Snoras Раймондасу Баранаускасу политическое убежище. Об этом 28 января сообщает издание Lietuvos rytas.

Эту информацию изданию подтвердила и Генеральная прокуратура Литвы. Правда, литовские прокуроры узнали об этом уже в начале января, но не сообщили обществу.

"В начале января 2017 года был получен ответ из Российской Федерации о том, что Баранаускасу предоставили политическое убежище, поэтому Литве его не выдадут", – сообщил изданию отдел коммуникации Генпрокуратуры.

Прокуроры пока не ответили на просьбу о выдаче Литве Владимира Антонова.