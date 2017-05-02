Россия отказалась вручать Горбачеву повестку в литовский суд

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BNS
вторник, 2 мая 2017 г. 18:24
Россия отказалась вручать повестку бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, которого Вильнюсский окружной суд приглашает выступить в качестве свидетеля в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве.
Mikhail Gorbachev
© AFP/Scanpix

"Сегодня Вильнюсский окружной суд получил извещение от Министерства юстиции Литовской Республики о том, что Министерство юстиции РФ отказывается предоставлять правовую помощь в связи с вручением документов М. С. Горбачеву", - говорится в пресс-релизе.

В нем говорится, что Москва мотивировала отказ положением договора о правовой помощи между Россией и Литвой, в котором говорится, что правовая помощь не оказывается в случае, если это может навредить суверенитету, безопасности страны, или противоречить основным законодательным принципам государства.

Просьба о правовой помощи Минюсту России была направлена в ноябре прошлого года, когда Вильнюсский окружной суд решил опросить М. Горбачева как спецсвидетеля. Этот статус специального свидетеля предоставляется лицу, когда его опрашивают по поводу его действий, но оснований для предъявления обвинений недостаточно.

Судья Айнора-Корнелия Мацявичене, рассматривающая дело 13 января, в начале года сообщила, что М. Горбачеву удалось вручить повестку обычной почтой. В этот же день он сообщил, что не намерен участвовать в процессе.

Пять лет назад, когда литовские прокуроры проводили досудебное расследование, Россия также ответила отказом на просьбу опросить М. Горбачева.

Бывший советский лидер ранее отрицал, что отдал приказ открыть огонь в Вильнюсе.

В этом году исполнилось 25 лет с ночи 13 января, когда в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц.

Это дело - одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых - два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Пострадавших в этом деле - почти 500, свидетелей - около тысячи. Дело состоит из 709 томов, один лишь обвинительный акт - из 13-ти томов.

В 1999 году в деле о событиях 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления шесть человек получили тюремные сроки.

BNS
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