Российского разведчика хотят приговорить к более, чем 10 годам лишения свободы

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BNS
пятница, 23 июня 2017 г. 12:43
Вильнюсский окружной суд завершил рассмотрение уголовного дела по обвинению в шпионаже высокопоставленного сотрудника разведслужбы России Николая Филипченко, которого прокуратура предлагает приговорить к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Nikolajus Filipčenka
© DELFI / Karolina Pansevič

Судейская коллегия приговор огласит 7 июля.

Как сказал BNS гособвинитель по этому делу главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лаучюс, первые 5 лет Филипченко должен провести в тюрьме, затем может быть переведён в колонию.

Н.Филипченко с 29 апреля 2015 г. содержится под арестом в Лукишкском следственном изоляторе-тюрьме.

Этот россиянин обвиняется в том, что вместе с другими лицами пытался завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы, которые могли бы установить подслушивающие устройства в рабочем кабинете президента Дали Грибаускайте и в её резиденции.

Обвиняемый вину не признаёт, отказывается давать показания в суде, заявив только, что никакого вреда Литве не причинил.

За шпионаж в Литве уже осуждены бывший сотрудник госпредприятия Oro navigacija Ромуалдас Липскис, получивший 5 лет лишения свободы; бывший военный медик Андрей Ошурков приговорён к 3 годам лишения свободы. В феврале Шяуляйский окружной суд за шпионаж в пользу России осудил бывшего капитана ВВС Литовской армии Сергея Пушина и гражданина России Сергея Моисеенко. Первого приговорили к 5 годам, второго - к 10,5 годам лишения свободы. Осужденные обжаловали приговор в Апелляционном суде, но их жалобы ещё не рассмотрены.

BNS
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