Российский журналист просит пересмотра решения об убежище в Литве

 (31)
BNS
среда, 19 июля 2017 г. 10:37
Приехавший из России журналист Евгений Титов попросил литовский Департамент миграции (ДМ) пересмотреть решение о возможности предоставить ему политическое убежище.
© DELFI / Karolina Pansevič

Предложивший департаменту договор мировой Е. Титов обещает забрать свою жалобу в Главный административный суд Литвы (ГАСЛ), если ДМ согласится еще раз рассмотреть просьбу признать его политическим беженцем.

"Я отнес министру внутренних дел Литвы и в ДМ прошение. Я предлагаю им такое решение: я отзываю свою апелляцию, а они повторно рассматривают мое ходатайство об убежище, поскольку появились новые обстоятельства", - сказал BNS журналист.

По словам Е. Титова, новыми обстоятельствами для того, чтобы дать оценку возможности получения им убежища, стали два репортажа, показанные в начале июля на российском государственном телеканале "Россия 24".

В них сообщается о прежнем решении литовских должностных лиц не предоставить журналисту вид на жительство в стране. Иммигрант утверждает, что интерес государственного телеканала к его положении говорит о сохраняющейся для него в России угрозе.

"После этих репортажей по государственному телевидению обо мне узнала вся Россия, поэтому и в случае возвращения в Россию мои жизнь, безопасность и свобода очевидно окажутся под угрозой", - указывает Е. Титов в своем прошении.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте на прошлой неделе сказала, что отрицательное решение о предоставлении убежища не запрещает журналисту повторно просить разрешения остаться в Литве, если станут известны новые обстоятельства.

Е. Титов приехал в Литву из Краснодара в конце 2016 года. Он сказал, что боялся оставаться в России после того, как столкнулся с давлением со стороны государственных структур в связи со своей деятельностью.

ДМ отказался предоставить ему убежище 21 февраля 2017 года, потому что, по мнению департамента, его страхи лишены объективного основания.

14 июня Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу Е. Титова на решение ДМ, также сочтя, что его опасения необоснованны.

Это решение журналист обжаловал в ГАСЛ.

Е. Титов опасается, что в России на него может быть заведено уголовное дело о шпионаже, потому что он, сотрудничая с Литовским радио и телевидением, ездил на восток Украины, чтобы освещать войну между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Москвой сепаратистами.

Приехавший в Литву россиянин утверждает, что в своей стране за ним была установлена слежка и имели место косвенные угрозы в его адрес.

Излагая свое мнение ДМ, МИД Литвы отметил, что в случае возвращения Е. Титова в Россию, скорее всего, его безопасность окажется под угрозой.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В выходные меняется дорога в Палангу (2)

ENEOS 1006 km lenktynės
19-23 июля на пересечении дорог Паланга-Кретинга-Клайпеда состоится традиционное ралли ENEOS 1006 км.

Департамент миграции согласен на предложение российского журналиста относительно убежища в Литве (21)

Eugenijus Titovas
Литовский Департамент миграции (ДМ) в среду заявил, что согласен с предложением приехавшего из России журналиста Евгения Титова пересмотреть решение о возможности предоставить ему политическое убежище, если он заберет свою жалобу в суд.

Мэр извинился: участие детей в российском лагере и встреча с "Ночными волками" - ошибка (92)

Мэр извинился: участие детей в российском лагере и встреча с Ночными волками - ошибка
Мэр Плунгеского района Литвы Аудрюс Клишонис назвал ошибкой участие литовских детей в программе детского лагеря в России, в рамках которой состоялась встреча с поддерживаемым Кремлем клубом байкеров "Ночные волки".

Российский журналист просит пересмотра решения об убежище в Литве (31)

Российский журналист просит пересмотра решения об убежище в Литве
Приехавший из России журналист Евгений Титов попросил литовский Департамент миграции (ДМ) пересмотреть решение о возможности предоставить ему политическое убежище.

На дорогах Литвы испытали новые посты контроля скорости: есть результаты (8)

На дорогах Литвы испытали новые посты контроля скорости: есть результаты
Ни для кого не секрет, что до сих пор мотоциклисты могли проезжать мимо стационарных постов контроля скорости (ПКС) на любой скорости и не бояться наказания, поскольку спереди у мотоциклов нет номера, выявить нарушителя было невозможно. Однако этим летом на дорогах Литвы появились новые ПКС, которые фиксируют скорость машин и транспортных средств в обоих направлениях.
Facebook друзья