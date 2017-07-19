Российский журналист просит пересмотра решения об убежище в Литве

Приехавший из России журналист Евгений Титов попросил литовский Департамент миграции (ДМ) пересмотреть решение о возможности предоставить ему политическое убежище.

Предложивший департаменту договор мировой Е. Титов обещает забрать свою жалобу в Главный административный суд Литвы (ГАСЛ), если ДМ согласится еще раз рассмотреть просьбу признать его политическим беженцем.

"Я отнес министру внутренних дел Литвы и в ДМ прошение. Я предлагаю им такое решение: я отзываю свою апелляцию, а они повторно рассматривают мое ходатайство об убежище, поскольку появились новые обстоятельства", - сказал BNS журналист.

По словам Е. Титова, новыми обстоятельствами для того, чтобы дать оценку возможности получения им убежища, стали два репортажа, показанные в начале июля на российском государственном телеканале "Россия 24".

В них сообщается о прежнем решении литовских должностных лиц не предоставить журналисту вид на жительство в стране. Иммигрант утверждает, что интерес государственного телеканала к его положении говорит о сохраняющейся для него в России угрозе.

"После этих репортажей по государственному телевидению обо мне узнала вся Россия, поэтому и в случае возвращения в Россию мои жизнь, безопасность и свобода очевидно окажутся под угрозой", - указывает Е. Титов в своем прошении.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте на прошлой неделе сказала, что отрицательное решение о предоставлении убежища не запрещает журналисту повторно просить разрешения остаться в Литве, если станут известны новые обстоятельства.

Е. Титов приехал в Литву из Краснодара в конце 2016 года. Он сказал, что боялся оставаться в России после того, как столкнулся с давлением со стороны государственных структур в связи со своей деятельностью.

ДМ отказался предоставить ему убежище 21 февраля 2017 года, потому что, по мнению департамента, его страхи лишены объективного основания.

14 июня Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу Е. Титова на решение ДМ, также сочтя, что его опасения необоснованны.

Это решение журналист обжаловал в ГАСЛ.

Е. Титов опасается, что в России на него может быть заведено уголовное дело о шпионаже, потому что он, сотрудничая с Литовским радио и телевидением, ездил на восток Украины, чтобы освещать войну между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Москвой сепаратистами.

Приехавший в Литву россиянин утверждает, что в своей стране за ним была установлена слежка и имели место косвенные угрозы в его адрес.

Излагая свое мнение ДМ, МИД Литвы отметил, что в случае возвращения Е. Титова в Россию, скорее всего, его безопасность окажется под угрозой.