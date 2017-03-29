Российский юмор на ТВ как объект исследования - нешуточный расклад

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ru.DELFI.lt
среда, 29 марта 2017 г. 13:23
Российский юмор на ТВ стал объектом пристального внимания экспертов, привлеченных к работе Центром стратегических коммуникаций НАТО.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Серьезный взгляд на юмор в докладе "STRATCOM смеется: в поисках аналитической структуры" вызвал нешуточную и довольно бурную реакцию как официальных представителей, так и самих юмористов в России.

Почему все же исследовать шутки, шоу, юмор важно и нужно? Как относиться к юмору в наши дни? Как он воспринимается, насколько понятен в разных странах?

Гости редакции DELFI: один из авторов исследования доктор коммуникационных наук, доцент Видземской высшей школы прикладных наук Солвита Денис и редактор новостей радиостанции Rusradio.lt, литовский КВНщик со стажем Гинтарас Зукас.

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