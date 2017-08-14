Российский оппозиционер Горский просит у Литвы политического убежища

В июле сбежавший из-под домашнего ареста в России организатор «Русских маршей» и иных акций оппозиции в Москве Юрий Горский попросил убежища в Литве.

В понедельник агентству BNS он сказал: "Сегодня меня вызвали в миграционный отдел Паланги и мне выдали письменный ответ о том, что моё прошение будет рассмотрено".

Правоохранительные органы России подозревают Ю.Горского в том, что он во время маршей националистов в мае скандируя "Украина - Майдан, Россия - Манежная площадь, покрышки, баррикады, огонь!" и "Революция 5-11-17", публично призывал к экстремистским действиям.

В России Горский внесён в список экстремистов.

Сам Горский утверждает, что в России его выкрики интерпретировали как "призывы к штурму Кремля", хотя, по его мнению, это неправильное толкование.

"Я стремлюсь к переменам в России и стремлюсь к тому, чтобы Владимир Путин не переизбирался на ещё один срок", - заявил он.

Прошения об убежище обычно рассматриваются в течение нескольких месяцев.