Российский оппозиционер Горский просит у Литвы политического убежища

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BNS
понедельник, 14 августа 2017 г. 16:22
В июле сбежавший из-под домашнего ареста в России организатор «Русских маршей» и иных акций оппозиции в Москве Юрий Горский попросил убежища в Литве.
© Фото из личного архива

В понедельник агентству BNS он сказал: "Сегодня меня вызвали в миграционный отдел Паланги и мне выдали письменный ответ о том, что моё прошение будет рассмотрено".

Правоохранительные органы России подозревают Ю.Горского в том, что он во время маршей националистов в мае скандируя "Украина - Майдан, Россия - Манежная площадь, покрышки, баррикады, огонь!" и "Революция 5-11-17", публично призывал к экстремистским действиям.

В России Горский внесён в список экстремистов.

Сам Горский утверждает, что в России его выкрики интерпретировали как "призывы к штурму Кремля", хотя, по его мнению, это неправильное толкование.

"Я стремлюсь к переменам в России и стремлюсь к тому, чтобы Владимир Путин не переизбирался на ещё один срок", - заявил он.

Прошения об убежище обычно рассматриваются в течение нескольких месяцев.

BNS
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