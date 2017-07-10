Российский националист Горский попросит убежище в Литве

Сбежавший из России организатор "Русским маршей", называющий себя националистом Юрий Горский обещает просить политическое убежище в Литве.

На минувшей неделе деятель российской оппозиции прибыл в Литву через Беларусь, просить убежища он намерен в конце лета, поскольку сейчас у него есть действующая виза.

"Сейчас я приехал на основании литовской визы. Я здесь пока воспользуюсь возможностью, и буду находиться как турист, поскольку мне надо сделать выезды по делам по Евросоюзу. Когда я закончу свои неотложные дела, тогда сразу же попрошу убежище в Литве. Скорее всего, это будет середина августа или его конец", - сказал BNS в понедельник Ю. Горский.

Он прибыл в Литву в ночь с субботу на воскресенье.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали его в Москве в минувшую среду. Ю. Горский утверждает, что его подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. На состоявшиеся в мае шествии, которые он возглавлял, он скандировал "Украина- Майдан, Россия - Манежная площадь, покрышки, баррикады, огонь" и "Революция 17-11-5".

Через два дня после задержания суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ю. Горский рассказал, что прибыл в Литву по заранее запланированному маршруту, меняя автомобили.

Он заявил, что не хочет быть в политической несвободе.