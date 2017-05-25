Российский агент намеков не понял: студентов просят проявлять бдительность

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ru.DELFI.lt
четверг, 25 мая 2017 г. 14:59
В апреле этого года в оценке угроз нацбезопасности Департамент госбезопасности Литвы и Второй департамент оперативных служб передали СМИ для публичного обнародования фотографию российского офицера-разведчика, выдающего себя за дипломата.
Rusijos diplomatu apsimetantis žvalgybos pareigūnas (VSD nuotr.)

Для россиянина это должно было стать сигналом, что настало время подумать о возвращении на родину. Но упрямец домой не возвращается – его снова заметили в Вильнюсе. В отчете под фото стоит надпись:

"Офицеры разведки, выдающие себя за дипломатов, принимают участие в научных конференциях и в других официальных мероприятиях, во время которых пытаются завязать знакомства и собирают информацию".

Другую информацию, за исключением фотографии, ДГБ не представил. Глава ДГБ Дарюс Яунишкис сказал, что еще не время предавать огласке его фамилию и выразил надежду, что человек одумается и прекратит свою деятельность.

"По нашим данным, это офицер разведки, который выдает себя за дипломата. Я не думаю, что сейчас время объявлять его имя или фамилию, посмотрим, какими будут дальнейшие действия. Мы сохраняем такой аспект вежливости. Может, одумается, поймет, что мы хотим сказать", – сказал тогда Яунишкис.

На вопрос, каких он действий ждет, Яунишкис сказал: "Во-первых, прекратить нелегальную деятельность. Во-вторых, может, стоит подумать о доме".

Но, кажется, агент ни субтильные, ни прямые намеки не воспринял или не хочет принимать. Внимательные жители Литвы запомнили его лицо по опубликованной фотографии.

Студенты и преподаватели могли видеть его в помещении Института международных отношений и политических наук ВУ. Там нередко проходят различные конференции, семинары, на которые можно прийти без предварительной регистрации. Да и тех, кто зарегистрировался обычно не проверяют, поскольку в этом нет необходимости.

Однако внимательно слушающий собеседников, ведущий с ними вежливую дискуссию российский офицер разведки может представлять немалую угрозу, поскольку тактика кремлевских служб - вербовка молодых и наивных студентов. Связи, которые появились в студенческие годы, помощь, позже могут сказаться на карьере таких людей или использоваться для шантажа.

Институт на своей странице в фейсбуке пишет: "В отчете ДГБ сказано, что в 2016 г. на различных конференциях, мероприятиях, политических и др. характера регулярно фиксировалось появление офицеров российской разведки.

Мы заметили, что на мероприятия института приходил человек, зафиксированный в отчете ДГБ. Мы хотим поделиться несколькими его фотографиями. Призываем всех членов нашей общины критически оценивать просьбы разных лиц о предоставлении информации.

Простой, на первый взгляд случайный контакт, может быть усилием российского разведчика получить информацию о вас, ваших взглядах, слабостях. Человек может интересоваться почерком, работами студента, попросить поделиться информацией и т.д. Давайте будем бдительными, будем беречь себя и государство".

Rusijos žvalgybos karininkas TSPMI patalpose
Rusijos žvalgybos karininkas TSPMI patalpose
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Российский агент намеков не понял: студентов просят проявлять бдительность (10)

Rusijos diplomatu apsimetantis žvalgybos pareigūnas (VSD nuotr.)
В апреле этого года в оценке угроз нацбезопасности Департамент госбезопасности Литвы и Второй департамент оперативных служб передали СМИ для публичного обнародования фотографию российского офицера-разведчика, выдающего себя за дипломата.

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