Российские военные инспекторы совершат наблюдательный полет над Литвой

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BNS
четверг, 24 августа 2017 г. 17:20
В четверг российские военные инспекторы по контролю над вооружениями в рамках Договора по открытому небу совершат наблюдательный полет над Литвой на оснащенном специальным цифровым оборудованием самолете "Ан-30B" ВВС России.
© M.Jovaišos nuotr.

Как сообщает Министерство обороны, наблюдательный полет может осуществляться над всей территорией страны, за исключением мест, которые могут представлять угрозу для безопасности полета. Представители литовских ВС, которые во время полета будут находиться в самолете вместе с украинскими наблюдателями, обеспечат соблюдение гостями утвержденного маршрута полета и использование наблюдательного оборудования в соответствии с требованиями договора.

Этот договор предусматривает возможность при проведении наблюдений с воздуха убедиться в том, что страна соблюдает соглашения о контроле над вооружениями. Такие полеты выполняются во всех странах, подписавших Договор по открытому небу. Представители ВС Литвы тоже участвуют в такого рода полетах в зарубежных странах вместе с союзниками по НАТО.

В этом году это третий наблюдательный полет инспекторов над Литвой. В июне такой полет совершили военные инспекторы Швеции и США, а в июле - инспекторы Украины.

Как отмечает Минобороны, принимая наблюдательные полеты, Литва ответственно выполняет взятые ею на себя международные обязательства, демонстрирует открытость и прозрачность.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года на крнференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Цель договора - повышать доверие и взаимопонимание между подписавшими договор странами. Литва присоединилась к Договору по открытому небу в 2005 году.

BNS
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Российские военные инспекторы совершат наблюдательный полет над Литвой
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