Российские туристы придумали, как через Литву попасть в любой уголок Европы

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ru.DELFI.lt
пятница, 23 декабря 2016 г. 07:29
Иностранцы, которые хотят получить литовскую туристическую визу, должны предъявить посольству Литвы свидетельство бронирования места в гостинице. К сожалению, действующие в Литве гостиницы жалуются, что хитрые россияне приносят им убытки.
© Shutterstock nuotr.

"В последнее время россияне все чаще не оплачивают забронированные через различные сайты номера (booking.com, expedia.com, ostovok.ru и т.д.). Они бронируют номера на долгое время (2-15 дней), а потом отзывают заказ", – написал порталу DELFI представитель гостиницы, который не захотел назвать свое имя.

Представители гостиниц жалуются, что бизнес несет убытки, поскольку номера бронируют за 15-30 дней, а бесплатно отзывают заказы за 0-3 дня. Гостиницам за оставшееся время сложно, а иногда невозможно найти клиентов на такое время.

"Номера бронируют для получения туристических виз, которые действуют во всем пространстве Шенгена, чтобы поехать в другую страну. Литовские туристические визы легко получить, поскольку нет строгих правил. Большая часть стран Европы установила строгие правила, чтобы получившие визы люди действительно приехали в страну, визу которой получили, – сказано в обращении к СМИ. – Проанализировав ситуацию других стран, мы заметили, что, к примеру, в Польше, чтобы получить туристическую визу надо предварительно оплатить услуги гостиницы".

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене подтвердила, что литовские гостиницы несут убытки из-за мнимого бронирования услуг россиянами.

"Мы об этой проблеме уже три года назад говорили с Министерством иностранных дел. Мы считаем, что требование бронировать гостиницы для получения визы - лишнее", – сказала она.

По словам Шишкаускене, об этом она недавно говорила с представителями крупных гостиниц, они отметили, что с этой проблемой чаще сталкиваются не крупные, а небольшие гостиницы (3 и меньше звезд).

"Кстати, они утверждают, что видят, когда номер бронируют только для глаз: как только видят, что номер бронируют на 10 дней и это делают россияне или белорусы", – сказала собеседница.

Как сказала Шишкаускене, три года назад после дискуссии с МИД никакое решение принято не было.

"Мы думали, что надо просить предварительную оплату, но так останавливается поток бронирования, людям такое требование может показаться сложным", – сказала она.

МИД информировал, что порядок выдачи шенгенской визы установлен регламентом ЕП и Совета ЕС, он действует во всем ЕС.

МИД также информирует, что, по словам действующих в Литве представителей систем бронирования, гостиницы могут выбрать безналичный расчет, он снизит возможность отказа от забронированных номеров.

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