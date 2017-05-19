Российские оппозиционеры в Вильнюсе: мы стремимся изменить Россию, а не царя

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BNS
пятница, 19 мая 2017 г. 16:58
Находящиеся с визитом в Литве российские оппозиционеры заявляют, что хотят изменить саму Россию, а не ее руководство.
© AP/Scanpix

"Мы не хотим заменять плохого царя на хорошего, одного царя - на другого. Мы хотим, чтобы царя вообще больше не было.(…) Мы хотим не человека поменять конкретного, мы хотим изменить модель, саму систему", - сказал журналистам в пятницу в Тракай (недалеко от Вильнюса) после традиционного Вильнюсского российского форума оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Ему вторил и участвовавший в пресс-конференции критик Кремля Михаил Ходорковский.

Он сказал, что пока не питает надежд на изменения в российской власти.

"Невозможно предсказать момент, когда общественное терпение кончится", - сказал М. Ходорковский.

В марте 2018 года в России состоятся президентские выборы. Большинство экспертов предполагает, что нынешний президент Владимир Путин будет участвовать в этих выборах, хотя сам на этот вопрос пока не отвечает.

Michailas Chodorkovskis
Michailas Chodorkovskis
© DELFI / Domantas Pipas

М. Ходорковский также сказал, что не может предвидеть, как сложатся президентские выборы 2018 года, поскольку пока не ясно, ограничат ли должностные лица возможности оппозиции для участия в них.

"Я не убежден, что Кремль заинтересован в том, чтобы реальная оппозиция вообще присутствовала на выборах 2018 года. Я не исключаю такого варианта, что единственная возможная стратегия оппозиции на этих выборах будет предложить людям голосовать против всех кандидатов", – сказал оппозиционер.

В. Кара-Мурза отметил, что исторически изменения наверху российской политики всегда начинаются быстро и неожиданно, поэтому оппозиция и гражданское общество всегда должны быть к ним готовы.

М. Ходорковский подчеркнул, что особенно важным будет 2021 год, когда в России состоятся парламентские выборы.

"В этот год будет формироваться то государство, которому предстоит перейти Рубикон. 2024 год - это Рубикон, когда президент Путин, согласно нынешней действующей конституции, должен будет покинуть свой пост", – сказал М. Ходорковский.

В четверг и в пятницу в Тракайском районе проходит Вильнюсский российский форум. В ходе дискуссий оцениваются тенденции развития России, экономическое положение, тема борьбы с российской пропагандой, прочие актуальные вопросы.

BNS
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