Российские оппозиционеры в Вильнюсе: мы стремимся изменить Россию, а не царя

"Мы не хотим заменять плохого царя на хорошего, одного царя - на другого. Мы хотим, чтобы царя вообще больше не было.(…) Мы хотим не человека поменять конкретного, мы хотим изменить модель, саму систему", - сказал журналистам в пятницу в Тракай (недалеко от Вильнюса) после традиционного Вильнюсского российского форума оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Ему вторил и участвовавший в пресс-конференции критик Кремля Михаил Ходорковский.

Он сказал, что пока не питает надежд на изменения в российской власти.

"Невозможно предсказать момент, когда общественное терпение кончится", - сказал М. Ходорковский.

В марте 2018 года в России состоятся президентские выборы. Большинство экспертов предполагает, что нынешний президент Владимир Путин будет участвовать в этих выборах, хотя сам на этот вопрос пока не отвечает.

М. Ходорковский также сказал, что не может предвидеть, как сложатся президентские выборы 2018 года, поскольку пока не ясно, ограничат ли должностные лица возможности оппозиции для участия в них.

"Я не убежден, что Кремль заинтересован в том, чтобы реальная оппозиция вообще присутствовала на выборах 2018 года. Я не исключаю такого варианта, что единственная возможная стратегия оппозиции на этих выборах будет предложить людям голосовать против всех кандидатов", – сказал оппозиционер.

В. Кара-Мурза отметил, что исторически изменения наверху российской политики всегда начинаются быстро и неожиданно, поэтому оппозиция и гражданское общество всегда должны быть к ним готовы.

М. Ходорковский подчеркнул, что особенно важным будет 2021 год, когда в России состоятся парламентские выборы.

"В этот год будет формироваться то государство, которому предстоит перейти Рубикон. 2024 год - это Рубикон, когда президент Путин, согласно нынешней действующей конституции, должен будет покинуть свой пост", – сказал М. Ходорковский.

В четверг и в пятницу в Тракайском районе проходит Вильнюсский российский форум. В ходе дискуссий оцениваются тенденции развития России, экономическое положение, тема борьбы с российской пропагандой, прочие актуальные вопросы.