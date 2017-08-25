Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же

ru.DELFI.lt
пятница, 25 августа 2017 г. 11:01
"Российская реальность, пока ты там живешь, тебя не ужасает, это кажется, наверное, нормой. Но когда ты приезжаешь туда на неделю, то тебя поражает чудовищность происходящего. Мне кажется, что в этом как раз и есть размытие нормы. Это как на войне, когда каждая смерть уже перестает ужасать", - говорит гражданская активистка, бывшая москвичка, а ныне жительница Вильнюса Анна Антонова.
Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

В интервью DELFI Анна рассказала о гражданских акциях в Литве и России, в которых они вместе с мужем Михаилом Воронковым принимают участие.

Активистка в Литву переехала из Москвы в сентябре 2015 года из-за общественно- политической ситуации, которая усугубилась после украинских событий и аннексии Крыма. В Вильнюсе Анна работает в туристической компании, у ее мужа - IT- компания.

"Мне кажется, что на Вильнюс сейчас обращают особое внимание, потому что здесь собралось большое количество тех, кто уехал из России. Это люди с разными взглядами — более или менее радикальными, но здорово, что мы можем объединяться в моменты, когда нужна всеобщая поддержка", - говорит А.Антонова.

- Анна, вы активно выражаете свою позицию на пикетах, последняя такая акция "Отвали от Али" прошла в Вильнюсе в поддержку журналиста "Новой газеты" Али Феруза, которому грозит депортация в Узбекистан. Кто вас поддерживает на таких мероприятиях?

- Мы с Али друзья в фейсбуке, и когда он написал, что его забрали и что сейчас будет суд, это было очень тревожно. Это просто беспредел. Мы давно уже знаем эту печальную российскую реальность, например, я лично знаю Ильдара Дадина. Ты просто видишь эту границу, что если человека вышлют, то его, скорее всего, убьют. Ты ощущаешь это просто кожей.

И тут в интернете развернулась кампания в его защиту, которую я поддержала. В Вильнюсе ее организовал Женя Титов. Не знаю, оказало ли это свое влияние, но думаю, что да. Ничего пока хорошего в идеале не произошло, потому что его не отпустили, он фактически находится в тюрьме. Но, по крайней мере, его пока не депортировали, и шумиха по всему миру приносит свои плоды.

Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же
© A.Baškio nuotr.

- Когда вы участвуете в подобных акциях, какую цель вы перед собой ставите?

- Если говорить об Али, то я очень надеялась, что те, кто принимает решения, увидят, что в том числе и в Вильнюсе выходили активисты, и что это не просто какой-то междусобойчик, и что это не только акции в Москве или Санкт-Петербурге, а по всему миру.

Мне кажется, что на Вильнюс сейчас обращают особое внимание, потому что здесь собралось большое количество тех, кто уехал из России. Это люди с разными взглядами — более или менее радикальными, но здорово, что мы можем объединяться в моменты, когда нужна всеобщая поддержка.

А 29 октября мы проведем акцию "Возвращение имен", эта акция проходит в канун Дня памяти жертв репрессий. Ее проводили всегда в Москве, несколько лет ее проводят в Варшаве, мы ездили туда. И в этом году мы решили мы решили присоединиться и провести ее в Вильнюсе.

- А кто это "мы"?

- Мы с мужем как гражданские активисты знаем тех, кто уехал в другие страны по участию в наблюдательском движении. Например, когда проходили выборы в Думу, мы были наблюдателями в посольстве России в Вильнюсе. Мы общаемся с ребятами из Праги, Варшавы.

Мир гражданских активистов не единый, так как взгляды могут отличаться, многие уже вообще не хотят ничего слышать о России, особенно про политику. Но в любом случае есть какие-то важные вещи, через которые можно объединиться. И, например, мы хотим хорошо подготовиться к 29 октября, чтобы на акции все вслух читали имена репрессированных, потому что ведь и Литва сильно пострадала от репрессий.

Мы общаемся и с местными активистами, потому что очень не хочется находиться в гетто, потому что нам самим хочется и социализации, и интеграции. Ведь мы не для того сюда переехали, чтобы сделать все по-своему.

В целом люди к нашим акциям относятся благожелательно, по сравнению с участием в акциях в России — просто небо и земля. Здесь кто-то поддерживает, кто-то проходит мимо, но какой-то явной агрессии нет. В интернете — да, это есть. И это меня расстраивает. И если сказать категорично, то эти люди сильно тормозят развитие Литвы. И то, что Литва была оккупирована Советским Союзом, к сожалению, до сих пор чувствуется.

- Вы сейчас кого имеете ввиду?

- Речь идет о тех русскоязычных людях, которые страдают по советском периоду, у которых есть противопоставление себя государству, и это то, что присутствует очень сильно в самой России.

Есть установка, что если ты не обманул государство, то ты слабый. Мне это чуждо. Мне кажется, что Литва больше движется к Скандинавии, в сторону соблюдения законов. А вот то небольшое количество людей, которое осталось в "совке", тянет Литву назад.

- Вы регулярно бываете в России и приехали оттуда сравнительно недавно, каковы ваши впечатления?

- В Литву мы переезжали из-за общественно-политической ситуации, которая усугубилась после украинских событий, после аннексии Крыма. Российское общество стало очень агрессивным, но мы переезжали сюда принципиально не как беженцы. И у нас у обоих в Москве остались мамы, которых мы ездим навестить. Я получила здесь работу в туристической компании, а у моего у мужа тут IT- компания.

И хотя я родилась в Москве, контраст с Литвой все-таки чудовищный. Начать с того, что на дорогах в Москве по-прежнему хаос, грязь, какие-то ужасные запахи, все подрезают друг друга, неразбериха с дорожными знаками. Это даже если не говорить о политике. И пробудешь там неделю и уже чувствуешь, как это болото затягивает тебя. Сказалось и введение санкций, деньги еще есть, но жизнь стала хуже.

В Москве мы как раз были 12 июня, в День России, и нам показалось, что мы попали в какое-то сюрреалистическое, фантастическое кино. Сначала был согласован митинг на проспекте академика Сахарова, потом его не согласовали, потом несогласованную акцию перенесли на Тверскую, где в тот момент проходил фестиваль реконструкторов.

И вот представьте, там какие-то степняки с копьями, богатыри в доспехах, и тут же - молодежь с российскими флагами. За ними бегает ОМОН в касках с дубинками, так что было ощущение кино.

На фестивале были представлены разные эпохи, в том числе и эпоха 30-х годов, реконструкции времен НКВД, и какой-то митингующий с российским флагом полез туда наверх и его оттуда стал стаскивать "энкавэдешник". А люди в этот момент кричали: "Дедушка, держись!".

Конечно, с одной стороны это смешно, с другой — это страшно грустно. Потому что в метро, например, пришлось идти через строй омоновцев. И эта реальность, пока ты там живешь, тебя не ужасает, это кажется, наверное, нормой. Но когда ты приезжаешь на неделю, то тебя поражает чудовищность происходящего. Мне кажется, что в этом как раз и есть размытие нормы. Это как на войне, когда каждая смерть уже перестает ужасать.

А хочется нормально жить. От России мы вроде бы и не оторвались, но и не хочется быть частью всего этого. К сожалению, трагедия тех, кто переехал, и наша личная - в кризисе самоидентичности...

Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же
© DELFI / Karolina Pansevič

- Вы здесь всего несколько лет, неужели кризис вас уже настиг?

- Да, я уже точно не такая, как люди, которые живут в России. То есть точно не русская в том понимании, которое есть сейчас. Кто я? Понятно, что не литовка, потому что у меня нет корней. В общем, поживем - увидим. Мне это интересно еще и потому, что по образованию я этнолог, закончила истфак МГУ. И в области моих научных интересов как раз была идентичность, и кто бы мог подумать, что меня саму коснется этот вопрос.

- Недавно в Литве появилось Русское европейское движение... Нет ли у вас планов присоединиться к нему?

- Это скорее объединение политбеженцев, попытка показать, что в Литве есть некоторая общность. Но мои взгляды не настолько радикальны, как у его ребят, хотя в каких-то акциях я намерена участвовать.

Например, Даниил Константинов придерживается националистических взглядов, мы общаемся. Но я бы, например, не стала утверждать, что все зло в России связано с В.Путиным и только с ним. Потому что проблема в людях.

Даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же. И, к сожалению, я пока что не вижу никаких положительных перспектив, из-за чего в России могла бы поменяться ситуация.

- Мы поговорили с вами о России, а все ли вас устраивает в Литве? Например, Закон об иностранных гражданах? Или новый Трудовой кодекс?

- За два года, что мы тут живем, мы стали лучше проникать в местную жизнь, что меня радует. И если раньше какие-то вещи ты не знал или не понимал за незнанием языка, теперь они заметнее.

Например, в Литве есть перекос в том, что существует мнение, что во всем виновата Россия. Мы все прекрасно знаем, в чем виновата Россия. Просто не должно быть перекосов. Например, принесли мне в кафе холодную картошку, и в этом Россия виновата. Я, конечно, утрирую, но такое мнение есть. Мне кажется, что взрослая, ответственная нация должна учиться принимать решения сама и отвечать за свои поступки.

Безусловно, в Литве намного больше демократии, чем в России. Но иногда власть держащим нужно уметь признавать свои ошибки. Например, мне кажутся абсурдными эти антиалкогольные поправки, которые прежде всего бьют по местному бизнесу и по людям тоже. Ведь алкоголик не пойдет пить пиво на ул. Вокечю, там сидят туристы в основном. Так что это бьет по бизнесу и по туризму, а не по тем, против кого это было заявлено.

И конечно, что нам, приезжим, бросается в глаза — это все положения, связанные с миграцией. Конечно, местное население это не очень интересует. Я, живя в Москве, тоже знала, насколько может быть сложно оформлять документы для иностранцев. Поэтому и мои коллеги удивляются нашим проблемам. У меня самой был вид на жительство, выданный на основании трудоустройства в литовской компании, и это значило, что я могу работать только в том месте, где я работаю. Чтобы быть более свободной в своих решениях, я переподала документы и в качестве причины указала воссоединение с мужем. Но прошло два месяца и никакого ответа не поступило.

И вот представьте себе ситуацию: человек подал заявление, оплатил пошлину за вид на жительство, планирует свою жизнь в Литве, подходит означенный срок выдачи документов, а решения нет. И непонятно, что ему делать — собирать вещи? В моём случае я говорила с директором миграционной службы в Литве, что в России вообще невозможно себе представить, она была очень любезной и Департамент миграции извинялся за просрочку. Как мне объяснили, задержка вызвана тем, что на 20% увеличилось количество ходатайств.

Так что тут все как бы лучше, чем в России, но есть к чему стремиться. Не хочется быть оголтелым критиком, но и не хочется твердить, что тут все прекрасно только потому, что я сюда переехала. Потому что как раз в России мы знаем, что это такое, когда 86% населения говорит, что все хорошо.

- Спасибо за беседу.

Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же
© Asmeninis albumas


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Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же

Vladimiras Putinas
"Российская реальность, пока ты там живешь, тебя не ужасает, это кажется, наверное, нормой. Но когда ты приезжаешь туда на неделю, то тебя поражает чудовищность происходящего. Мне кажется, что в этом как раз и есть размытие нормы. Это как на войне, когда каждая смерть уже перестает ужасать", - говорит гражданская активистка, бывшая москвичка, а ныне жительница Вильнюса Анна Антонова.

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