Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же

В интервью DELFI Анна рассказала о гражданских акциях в Литве и России, в которых они вместе с мужем Михаилом Воронковым принимают участие.

Активистка в Литву переехала из Москвы в сентябре 2015 года из-за общественно- политической ситуации, которая усугубилась после украинских событий и аннексии Крыма. В Вильнюсе Анна работает в туристической компании, у ее мужа - IT- компания.

"Мне кажется, что на Вильнюс сейчас обращают особое внимание, потому что здесь собралось большое количество тех, кто уехал из России. Это люди с разными взглядами — более или менее радикальными, но здорово, что мы можем объединяться в моменты, когда нужна всеобщая поддержка", - говорит А.Антонова.

- Анна, вы активно выражаете свою позицию на пикетах, последняя такая акция "Отвали от Али" прошла в Вильнюсе в поддержку журналиста "Новой газеты" Али Феруза, которому грозит депортация в Узбекистан. Кто вас поддерживает на таких мероприятиях?

- Мы с Али друзья в фейсбуке, и когда он написал, что его забрали и что сейчас будет суд, это было очень тревожно. Это просто беспредел. Мы давно уже знаем эту печальную российскую реальность, например, я лично знаю Ильдара Дадина. Ты просто видишь эту границу, что если человека вышлют, то его, скорее всего, убьют. Ты ощущаешь это просто кожей.

И тут в интернете развернулась кампания в его защиту, которую я поддержала. В Вильнюсе ее организовал Женя Титов. Не знаю, оказало ли это свое влияние, но думаю, что да. Ничего пока хорошего в идеале не произошло, потому что его не отпустили, он фактически находится в тюрьме. Но, по крайней мере, его пока не депортировали, и шумиха по всему миру приносит свои плоды.

- Когда вы участвуете в подобных акциях, какую цель вы перед собой ставите?

- Если говорить об Али, то я очень надеялась, что те, кто принимает решения, увидят, что в том числе и в Вильнюсе выходили активисты, и что это не просто какой-то междусобойчик, и что это не только акции в Москве или Санкт-Петербурге, а по всему миру.

Мне кажется, что на Вильнюс сейчас обращают особое внимание, потому что здесь собралось большое количество тех, кто уехал из России. Это люди с разными взглядами — более или менее радикальными, но здорово, что мы можем объединяться в моменты, когда нужна всеобщая поддержка.

А 29 октября мы проведем акцию "Возвращение имен", эта акция проходит в канун Дня памяти жертв репрессий. Ее проводили всегда в Москве, несколько лет ее проводят в Варшаве, мы ездили туда. И в этом году мы решили мы решили присоединиться и провести ее в Вильнюсе.

- А кто это "мы"?

- Мы с мужем как гражданские активисты знаем тех, кто уехал в другие страны по участию в наблюдательском движении. Например, когда проходили выборы в Думу, мы были наблюдателями в посольстве России в Вильнюсе. Мы общаемся с ребятами из Праги, Варшавы.

Мир гражданских активистов не единый, так как взгляды могут отличаться, многие уже вообще не хотят ничего слышать о России, особенно про политику. Но в любом случае есть какие-то важные вещи, через которые можно объединиться. И, например, мы хотим хорошо подготовиться к 29 октября, чтобы на акции все вслух читали имена репрессированных, потому что ведь и Литва сильно пострадала от репрессий.

Мы общаемся и с местными активистами, потому что очень не хочется находиться в гетто, потому что нам самим хочется и социализации, и интеграции. Ведь мы не для того сюда переехали, чтобы сделать все по-своему.

В целом люди к нашим акциям относятся благожелательно, по сравнению с участием в акциях в России — просто небо и земля. Здесь кто-то поддерживает, кто-то проходит мимо, но какой-то явной агрессии нет. В интернете — да, это есть. И это меня расстраивает. И если сказать категорично, то эти люди сильно тормозят развитие Литвы. И то, что Литва была оккупирована Советским Союзом, к сожалению, до сих пор чувствуется.

- Вы сейчас кого имеете ввиду?

- Речь идет о тех русскоязычных людях, которые страдают по советском периоду, у которых есть противопоставление себя государству, и это то, что присутствует очень сильно в самой России.

Есть установка, что если ты не обманул государство, то ты слабый. Мне это чуждо. Мне кажется, что Литва больше движется к Скандинавии, в сторону соблюдения законов. А вот то небольшое количество людей, которое осталось в "совке", тянет Литву назад.

- Вы регулярно бываете в России и приехали оттуда сравнительно недавно, каковы ваши впечатления?

- В Литву мы переезжали из-за общественно-политической ситуации, которая усугубилась после украинских событий, после аннексии Крыма. Российское общество стало очень агрессивным, но мы переезжали сюда принципиально не как беженцы. И у нас у обоих в Москве остались мамы, которых мы ездим навестить. Я получила здесь работу в туристической компании, а у моего у мужа тут IT- компания.

И хотя я родилась в Москве, контраст с Литвой все-таки чудовищный. Начать с того, что на дорогах в Москве по-прежнему хаос, грязь, какие-то ужасные запахи, все подрезают друг друга, неразбериха с дорожными знаками. Это даже если не говорить о политике. И пробудешь там неделю и уже чувствуешь, как это болото затягивает тебя. Сказалось и введение санкций, деньги еще есть, но жизнь стала хуже.

В Москве мы как раз были 12 июня, в День России, и нам показалось, что мы попали в какое-то сюрреалистическое, фантастическое кино. Сначала был согласован митинг на проспекте академика Сахарова, потом его не согласовали, потом несогласованную акцию перенесли на Тверскую, где в тот момент проходил фестиваль реконструкторов.

И вот представьте, там какие-то степняки с копьями, богатыри в доспехах, и тут же - молодежь с российскими флагами. За ними бегает ОМОН в касках с дубинками, так что было ощущение кино.

На фестивале были представлены разные эпохи, в том числе и эпоха 30-х годов, реконструкции времен НКВД, и какой-то митингующий с российским флагом полез туда наверх и его оттуда стал стаскивать "энкавэдешник". А люди в этот момент кричали: "Дедушка, держись!".

Конечно, с одной стороны это смешно, с другой — это страшно грустно. Потому что в метро, например, пришлось идти через строй омоновцев. И эта реальность, пока ты там живешь, тебя не ужасает, это кажется, наверное, нормой. Но когда ты приезжаешь на неделю, то тебя поражает чудовищность происходящего. Мне кажется, что в этом как раз и есть размытие нормы. Это как на войне, когда каждая смерть уже перестает ужасать.

А хочется нормально жить. От России мы вроде бы и не оторвались, но и не хочется быть частью всего этого. К сожалению, трагедия тех, кто переехал, и наша личная - в кризисе самоидентичности...

- Вы здесь всего несколько лет, неужели кризис вас уже настиг?

- Да, я уже точно не такая, как люди, которые живут в России. То есть точно не русская в том понимании, которое есть сейчас. Кто я? Понятно, что не литовка, потому что у меня нет корней. В общем, поживем - увидим. Мне это интересно еще и потому, что по образованию я этнолог, закончила истфак МГУ. И в области моих научных интересов как раз была идентичность, и кто бы мог подумать, что меня саму коснется этот вопрос.

- Недавно в Литве появилось Русское европейское движение... Нет ли у вас планов присоединиться к нему?

- Это скорее объединение политбеженцев, попытка показать, что в Литве есть некоторая общность. Но мои взгляды не настолько радикальны, как у его ребят, хотя в каких-то акциях я намерена участвовать.

Например, Даниил Константинов придерживается националистических взглядов, мы общаемся. Но я бы, например, не стала утверждать, что все зло в России связано с В.Путиным и только с ним. Потому что проблема в людях.

Даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же. И, к сожалению, я пока что не вижу никаких положительных перспектив, из-за чего в России могла бы поменяться ситуация.

- Мы поговорили с вами о России, а все ли вас устраивает в Литве? Например, Закон об иностранных гражданах? Или новый Трудовой кодекс?

- За два года, что мы тут живем, мы стали лучше проникать в местную жизнь, что меня радует. И если раньше какие-то вещи ты не знал или не понимал за незнанием языка, теперь они заметнее.

Например, в Литве есть перекос в том, что существует мнение, что во всем виновата Россия. Мы все прекрасно знаем, в чем виновата Россия. Просто не должно быть перекосов. Например, принесли мне в кафе холодную картошку, и в этом Россия виновата. Я, конечно, утрирую, но такое мнение есть. Мне кажется, что взрослая, ответственная нация должна учиться принимать решения сама и отвечать за свои поступки.

Безусловно, в Литве намного больше демократии, чем в России. Но иногда власть держащим нужно уметь признавать свои ошибки. Например, мне кажутся абсурдными эти антиалкогольные поправки, которые прежде всего бьют по местному бизнесу и по людям тоже. Ведь алкоголик не пойдет пить пиво на ул. Вокечю, там сидят туристы в основном. Так что это бьет по бизнесу и по туризму, а не по тем, против кого это было заявлено.

И конечно, что нам, приезжим, бросается в глаза — это все положения, связанные с миграцией. Конечно, местное население это не очень интересует. Я, живя в Москве, тоже знала, насколько может быть сложно оформлять документы для иностранцев. Поэтому и мои коллеги удивляются нашим проблемам. У меня самой был вид на жительство, выданный на основании трудоустройства в литовской компании, и это значило, что я могу работать только в том месте, где я работаю. Чтобы быть более свободной в своих решениях, я переподала документы и в качестве причины указала воссоединение с мужем. Но прошло два месяца и никакого ответа не поступило.

И вот представьте себе ситуацию: человек подал заявление, оплатил пошлину за вид на жительство, планирует свою жизнь в Литве, подходит означенный срок выдачи документов, а решения нет. И непонятно, что ему делать — собирать вещи? В моём случае я говорила с директором миграционной службы в Литве, что в России вообще невозможно себе представить, она была очень любезной и Департамент миграции извинялся за просрочку. Как мне объяснили, задержка вызвана тем, что на 20% увеличилось количество ходатайств.

Так что тут все как бы лучше, чем в России, но есть к чему стремиться. Не хочется быть оголтелым критиком, но и не хочется твердить, что тут все прекрасно только потому, что я сюда переехала. Потому что как раз в России мы знаем, что это такое, когда 86% населения говорит, что все хорошо.

- Спасибо за беседу.

© Asmeninis albumas



