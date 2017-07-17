России дали знать, что в Литве думают о фальсификации истории

Под публикацией МИД РФ о партизанах появилось около 13 000 комментариев. Инициатор акции литовский журналист и ведущий Андрюс Тапинас сказал, что до отключения оценки, одной звездочкой страницу оценили 17 000 раз.

"Цифры впечатляют, если иметь в виду, что все происходило в субботу поздно вечером, поэтому на это сложно было надеяться. Но знаете, социальное пространство - такая вещь, где логика часто не действует. Просто если волна поднимается, если попадаешь в одну волну, где было неприятно читать, видеть, что делает МИД РФ, это людей объединяет. В тот же вечер я видел, как к нам присоединяются латыши, эстонцы, украинцы, тут волна пошла сама по себе", - сказал Тапинас.

Журналист заметил, что МИД РФ не только отключил оценку, но и пытался стирать наиболее резкие комментарии и записи, а также неудобные вопросы.

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"Общая ситуация была сложная. Конечно, можно все стереть и прикинуться, что ничего не было, но сам факт, что что-то стираешь, отключаешь, показывает, что тебе больно. Тем более, что люди реагировали не только на эту запись. Я думаю, что в интернет-пространстве они еще какое-то время будут чувствовать себя неловко", - сказал Тапинас.

По словам журналиста, весть этой акции простая: "Мы неравнодушны к происходящему".

"Это не межведомственная игра, это не игра между дипломатами, министрами иностранных дел, у нас есть свой голос, у нас есть где сказать об этом по-новому и довольно болезненно для другой стороны", - сказал Тапинас.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Нериюс Малюкявичюс сказал, что такие акции важны, и показывают, что в виртуально пространстве такая гражданская инициатива скорее всего была неожиданной и для самой дислужбы РФ.

Эксперт информационных войн обратил внимание на то, что сама тематика – нападки на партизан – не нова.

"Мы видим, что работают с заготовками КГБ, которые переписали в советское время, а сейчас пускают в оборот. Нужно понимать, что мы живем в условиях информационной войны. В советское время этот фронт определяла Берлинская стена между Восточной и Западной Германией. Сейчас эта своеобразная виртуальная Берлинская стена сместилась и встала между странами Балтии и Россией", - сказал Малюкявичюс.

Эксперт обратил внимание на риторику уполномоченного посла РФ при НАТО Дмитрия Рогозина, когда он несколько дней назад говорил о "недобитых фашистах", которые якобы снова поднимают голову. Рупор Кремля Владимир Киселев 16 июля посвятил этой теме небольшой репортаж в передаче "Вести недели".

"Похоже, что документальный фильм НАТО (о движении сопротивления в послевоенные годы – DELFI) затронул чувствительную для кремлевской аудитории струну, и я думаю, что сработала своеобразная советская энергия - в советское время накопился опыт атак и пропагандистский материал о "лесных братьях" - вот и возник соблазн выбросить все это с новыми мощностями, через социальные сети", - сказал Малюкявичюс, заметив, что это проходит в контексте приближающихся военных учений "Запад".

По его словам, "тема недобитых фашистов" полезна с точки зрения стратегии "разделяй и властвуй".

"Когда бомбардируют такими заявлениями - вбивают кол между союзниками - немцами, находящимися здесь, и тут же их союзников, страны Балтии, называют какими-то историческими пособниками, вызывая своеобразный хаос", - сказал Малюкявичюс, обратив внимание на то, что ведется работа с русскоязычными аудиториями – как внутри России, так и в самих странах Балтии.

По оценке эксперта, эта запись МИД РФ – не конец: возможно по российским каналам увидим и троллей. "Налицо летнее обострение информационной войны", - обобщил Малюкявичюс.