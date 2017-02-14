Родители, ухаживающие за больными детьми, сталкиваются с проблемой

ru.DELFI.lt
вторник, 14 февраля 2017 г. 08:33
В редакцию DELFI обратился читатель Паулюс Ч. с вопросом, что делать родителям, если их ребенок более больше двух недель, а оставить дома одного его нельзя, поскольку он нуждается в уходе. В холодный сезон этот вопрос актуален для многих.
© Corbis/Scanpix

"Ребенок болеет уже больше 14 дней (осложнение в виде воспаления легких). "Содра" оплачивает больничный только 14 дней. Если лечение длится дольше, нужен уход, то какой существует порядок, какие есть выплаты в таком случае, когда болеет ребенок до 14 лет? Если ребенку нужен уход, я не могу вернуться на работу, то на что мне (или другому человеку жить в такой ситуации)", - интересовался читатель.

"Содра" информировала:

- При уходе за больным ребенком до 7 лет оплачивают до 120 дней, если он находится в больнице или на реабилитации. Если у ребенка воспаление легких, то врач может направить его в стационар; - если речь идет об уходе за ребенком 7-14 лет, то, по закону, к сожалению, оплачивают всего 14 дней, неважно, где находится ребенок; - более длительное лечение могут оплачивать детям до 18 лет, если они больны тяжелыми заболеваниями. Воспаление легких к числу таких заболеваний не относится. Список болезней утверждают министры здравоохранения и социальной защиты и труда.

Когда людям не может помочь система социального страхования, подключается система помощи, за социальной помощью люди могут обращаться в администрацию своей мэрии.

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