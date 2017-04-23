Родителей поразило предложение по страхованию годовалой дочери

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 23 апреля 2017 г. 11:08
Эгидиюс Басяцкас, который воспитывает годовалую дочь, очень удивился, получив предложение из страховой компании Lietuvos draudimas.
Draudimo pasiūlymas
© Skaitytojo nuotr.

"Если вы получите травму, мы выплатим вам страховку даже если вы в момент получения травмы были нетрезвыми, например, выпили перед этим бокал вина", – указано в страховом полисе вместе с другими "бонусами" в пользу этого вида страхования.

"Мы получили договор Lietuvos draudimаs, в котором предлагалось продлить время страховки нашей годовалой дочери. Прочитав перечень достоинств этого предложения, мы с женой пережили легкий шок. Неужели компания Lietuvos draudimаs считает достоинством страховки находящихся в состоянии легкой степени опьянения? Неужели мало проблем бывает у нас из-за того, что люди делают в состоянии алкогольного опьянения, если уже и страховку предлагают? Если выпьешь вина, а после этого свернешь себе шею, получишь выплату?", – вопрошал Басяцкас.

Представитель Lietuvos draudimаs Аурелия Казлаускене сказала DELFI, что клиент получил стандартное предложение о страховке.

"Мы понимаем и приносим клиенту извинения, понимаем, что такой пункт договора для клиента неактуален. В будущем мы выделим отдельный полис для несовершеннолетних. Для этого нужно заказать дополнительное программирование системы, чтобы она распознавала несовершеннолетних клиентов", – пообещала она.

"Ранее были споры между компанией и клиентами, которым процесс возмещения ущерба казался сложным из-за того, что врачи указывали в документах, что клиент был нетрезвым", – сказала Казлаускене.

Именно поэтому с 2005 г. клиентам предоставили возможность выбирать полис, в котором было условие, допускающее степень опьянения, а в 2014 г. это уже стало стандартным пунктом соглашения.

"Это условие вовсе не означает, что страховщики призывают клиентов к безответственному поведению, здесь не говорят о неконтролируемом употреблении алкоголя и связанных с этим последствиях", – сказала собеседница.

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