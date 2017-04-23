Родителей поразило предложение по страхованию годовалой дочери

Эгидиюс Басяцкас, который воспитывает годовалую дочь, очень удивился, получив предложение из страховой компании Lietuvos draudimas.

"Если вы получите травму, мы выплатим вам страховку даже если вы в момент получения травмы были нетрезвыми, например, выпили перед этим бокал вина", – указано в страховом полисе вместе с другими "бонусами" в пользу этого вида страхования.

"Мы получили договор Lietuvos draudimаs, в котором предлагалось продлить время страховки нашей годовалой дочери. Прочитав перечень достоинств этого предложения, мы с женой пережили легкий шок. Неужели компания Lietuvos draudimаs считает достоинством страховки находящихся в состоянии легкой степени опьянения? Неужели мало проблем бывает у нас из-за того, что люди делают в состоянии алкогольного опьянения, если уже и страховку предлагают? Если выпьешь вина, а после этого свернешь себе шею, получишь выплату?", – вопрошал Басяцкас.

Представитель Lietuvos draudimаs Аурелия Казлаускене сказала DELFI, что клиент получил стандартное предложение о страховке.

"Мы понимаем и приносим клиенту извинения, понимаем, что такой пункт договора для клиента неактуален. В будущем мы выделим отдельный полис для несовершеннолетних. Для этого нужно заказать дополнительное программирование системы, чтобы она распознавала несовершеннолетних клиентов", – пообещала она.

"Ранее были споры между компанией и клиентами, которым процесс возмещения ущерба казался сложным из-за того, что врачи указывали в документах, что клиент был нетрезвым", – сказала Казлаускене.

Именно поэтому с 2005 г. клиентам предоставили возможность выбирать полис, в котором было условие, допускающее степень опьянения, а в 2014 г. это уже стало стандартным пунктом соглашения.

"Это условие вовсе не означает, что страховщики призывают клиентов к безответственному поведению, здесь не говорят о неконтролируемом употреблении алкоголя и связанных с этим последствиях", – сказала собеседница.