Резиденция атташе Литвы по культуре переводится из Вашингтона в Нью-Йорк

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BNS
среда, 26 июля 2017 г. 16:12
Правительство Литвы одобрило перевод резиденции атташе по культуре из Вашингтона в Нью-Йорк.
New York
© DELFI / Mindaugas Jackevičius

По предложению Министерства культуры принято решение учредить должность атташе по культуре в генеральном консульстве Литвы в Нью-Йорке и ликвидировать такую должность в диппредставительстве в Вашингтоне.

"Вашингтон - политическая столица страны, в которой сфера культуры на федеральном уровне не администрируется и не дотируется, а Нью-Йорк - мировая столица рынка культуры и искусства, котирующаяся на ней культурная продукция приобретает статус продукции, котирующейся в мировом масштабе. Наиболее рациональный путь для популяризации и закрепления литовской культуры в США - через презентацию и закрепление на рынке искусства Нью-Йорка. Для этого необходима последовательная и активная деятельность на нью-йоркской сцене искусства, закрепиться на которой - стремление многих стран", - отмечает министерство.

По мнению Минкульта, в Нью-Йорке находятся крупнейшие и важнейшие учреждения культуры - формирующие, представляющие и закрепляющие явления культуры в мировом масштабе музеи, коммерческие галереи, концертные учреждения, музыкальные, театральные, танцевальные агентства и продюсерские компании, издательские и медийные компании, представительства кино- и телевизионной индустрии. В Нью-Йорке также находятся резиденции основных лоббистов индустрии культуры, инвесторов, меценатов.

BNS
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