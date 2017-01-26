Режиссера Веливиса из арестантской доставили в комиссариат

В среду поздно вечером охрана одного вильнюсского ресторана не сумела справиться с режиссером Эмилисом Веливисом, поэтому вызвала полицию. Полицейским также не удалось договориться с режиссером, поэтому его закрыли в арестантскую.

В четверг после обеда Веливиса из арестантской доставили в комиссариат на допрос. Допрос может длиться несколько часов. Режиссер свою вину не отрицает.

Через несколько часов после информации о задержании режиссера на DELFI свою версию через адвокатов представил Веливис, он принес свои извинения полиции и обществу.

"Хочу сказать, что это конкретная работа, все срежиссировано и не по-настоящему. Я чувствую нападки против меня, это может быть попытка совершить переворот в литовской кинопромышленности. Я шучу – я бы так говорил, если бы был политиком, которых изображаю в фильме "Зеро III", – сказал DELFI Веливис.

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"На самом деле усталость и расслабление делают свое – я не оправдываюсь, признаю, что сделал глупость, хочу извиниться перед обществом и полицией. Я понимаю, что одно дело - фильмы о конфликтах с полицией, другое – реальность. Плохо, что я это перепутал, но приму всю ответственность", – сказал режиссер.

Веливис предложил полицейскому, на которого напал, роль. "Могу пообещать, что предложу полицейскому, с которым вступил в конфликт, небольшую роль в одном из своих будущих фильмов – надеюсь, это будет ему компенсацией за ночную работу", – сказал режиссер.

DELFI напоминает, что поздно вечером в среду в эпицентре скандала оказался известный литовский режиссер Эмилис Веливис. Охранники ресторана Leleko не справились с буйным посетителем и вызвали полицию. Кстати, полиции также не удалось усмирить режиссера, в конечном итоге он был взят под стражу и закрыт в арестантской.

По данным DELFI, в среду вечером режиссер Веливис ужинал в ресторане украинской кухни Leleko, находящемся у Сейма, и вел себя неадекватно. Около полуночи он заснул туалете, позже начал вести себя агрессивно.

Охранникам не удалось привести режиссера в чувство, он затеял с ними драку. Сотрудники ресторана примерно в 23.10 час. вызвали полицию, но Веливис набросился и на полицейских, ругался по-русски матом и пригрозил "вырубить".

Веливис был задержан, ночь он провел в арестантской. Режиссер задержан на двое суток. Начато предварительное расследование в связи сопротивлением сотрудникам полиции.

прошлом году Веливис в сотрудничестве с продюсером Леонидом Ярмольником представил фильм "Ночные стражи". Веливис стал известен не только в Литве, но и за ее пределами благодаря таким картинам, как "Зеро" и "Занесло", а Ярмольник назвал его литовским Квентином Тарантино.

DELFI напоминает, что если бы Веливис за подобный инцидент был задержан до нового года, он отделался бы административной ответственностью, однако после изменения статьи Уголовного кодекса о сопротивлении сотрудникам полиции, он понесет уголовное наказание.