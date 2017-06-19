Резерват богачей: стали известны тайны Брадаускаса и бывшего министра

Расследование начала Государственная инспекция по планированию территорий и строительству. Однако инспекторам придется посетить не только Брадаускаса и Маркявичюса, но и территорию ЗАО NJ – TRADE, где также вероятно загорожена государственная территория. Акционер компании Ирина Матару, невестка основательницы салона Nijolė Нийоле Величкене.
В охраняемой прибрежной зоне не должно быть ни построек, ни заборов, в эту зону должен быть доступ у всех желающих. Для этого не нужны разрешения владельцев.
Однако журналисты DELFI, обнаружили два подозрительных строения. Одно из них находится на самом берегу озера Маргис. Центр реестра информирует, что участок и постройки принадлежат бывшему министру юстиции Маркявичюсу. Правда, земля и принадлежит не только ему, но и Кястутису Голубкасу.
Журналисты увидели постройку у самого берега, а рядом с ней работали рабочие. С владельцем здания журналистам связаться не удалось.
Внимание привлекает и другое находящееся неподалеку здание. Правда, оно стоит не у самого озера, а на озере. Владелец этого участка - бывший депутат Брадаускас.
Видно, что это постройка для отдыха. На верхнем этаже - терраса, на ней - стул. С террасы открывается восхитительный вид на озеро.
Брадаускас не считает, что он нарушает закон. Он утверждает, что баня стоит не у озера, забора нет, кто хочет, тот может ходить.
"Моя баня стоит в 30 м от озера. На все получены разрешения, от разрешений не отступали. Баню я мог построить на 20 м ближе, но специально строил подальше. Охраняемая прибрежная зона - 5 м от воды, а мой забор стоит в 12 м", – сказал он.
По словам Брадаускаса, баня стоит уже 10 лет, никаких проблем с ней прежде не было. "Люди могут ходить свободно. Кто хочет, никаких запретов нет. Приходите, ходите", – сказал собеседник.
Представитель ГИПТС Альбинас Кятурка сказал, что в обоих случаях начато расследование, инспекторы оценят постройки у озера.