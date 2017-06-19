Резерват богачей: стали известны тайны Брадаускаса и бывшего министра

Отдыхающие не могут попасть к берегу озера Маргис, а люди, построившие на его побережье дома, радуются покою и тишине. Однако расследование DELFI показало, что закон не все понимают одинаково. Несмотря на то, что по закону на берегу озера построек быть не может, журналисты зафиксировали строения на берегу озера, принадлежащие соцдему Бронюсу Брадаускасу и бывшему министру Витаутасу Маркявичюсу.

Расследование начала Государственная инспекция по планированию территорий и строительству. Однако инспекторам придется посетить не только Брадаускаса и Маркявичюса, но и территорию ЗАО NJ – TRADE, где также вероятно загорожена государственная территория. Акционер компании Ирина Матару, невестка основательницы салона Nijolė Нийоле Величкене.

В охраняемой прибрежной зоне не должно быть ни построек, ни заборов, в эту зону должен быть доступ у всех желающих. Для этого не нужны разрешения владельцев.

Однако журналисты DELFI, обнаружили два подозрительных строения. Одно из них находится на самом берегу озера Маргис. Центр реестра информирует, что участок и постройки принадлежат бывшему министру юстиции Маркявичюсу. Правда, земля и принадлежит не только ему, но и Кястутису Голубкасу.

Журналисты увидели постройку у самого берега, а рядом с ней работали рабочие. С владельцем здания журналистам связаться не удалось.

Внимание привлекает и другое находящееся неподалеку здание. Правда, оно стоит не у самого озера, а на озере. Владелец этого участка - бывший депутат Брадаускас.

Видно, что это постройка для отдыха. На верхнем этаже - терраса, на ней - стул. С террасы открывается восхитительный вид на озеро.

Брадаускас не считает, что он нарушает закон. Он утверждает, что баня стоит не у озера, забора нет, кто хочет, тот может ходить.

"Моя баня стоит в 30 м от озера. На все получены разрешения, от разрешений не отступали. Баню я мог построить на 20 м ближе, но специально строил подальше. Охраняемая прибрежная зона - 5 м от воды, а мой забор стоит в 12 м", – сказал он.

По словам Брадаускаса, баня стоит уже 10 лет, никаких проблем с ней прежде не было. "Люди могут ходить свободно. Кто хочет, никаких запретов нет. Приходите, ходите", – сказал собеседник.

Представитель ГИПТС Альбинас Кятурка сказал, что в обоих случаях начато расследование, инспекторы оценят постройки у озера.