Революция ПКС: на дорогах Литвы уже проводят эксперимент

Водители, которые часто ездят по одними тем же маршрутам, хорошо знают, в каком месте установлены посты контроля скорости (ПКС) и в какую сторону они обращены. Приближается тот день, когда ПКС, обращенные в другую сторону, смогут фиксировать скорость вашего авто. Такие ПКС решили установить, поскольку мотоциклисты многократно превышают скорость, но остаются неуловимыми по простой причине – спереди на мотоциклах нет номера.

Глава Литовской дирекции автомобильных дорог Эгидиюс Скродянис сказал, что эксперимент уже начинается.

"У ПКС есть такая функция – замерять скорость в обоих направлениях, но до сих пор они могли фиксировать скорость либо приближающихся, либо удаляющихся машин. Сейчас в виде эксперимента до 1 июля будут испытывать 5 ПКС, они будут замерять скорость в обе стороны", – сказал DELFI Скродянис.

До сентября число таких ПКС увеличится до 17.

На дорогах государственного значения действуют 139 стационарных ПКС и 11 мобильных - это количество ПКС вне городов.

Скродянис не скрывает, что причины перемен - хулиганское поведение некоторых мотоциклистов. "Это особенно важно из-за мотоциклистов. Хотя сезон только начинается, уже зафиксировано 5000 нарушений.

Это только в этом году. Сфотографировать номер мотоцикла можно лишь сзади. Не секрет, что мотоциклисты нередко демонстрируют перед ПКС разную скорость. Ну, наглость наглостью, но они представляют опасность для себя и окружающих. Так нельзя делать", – подчеркнул Скродянис.

Не все ПКС будут действовать в обоих направлениях, но водители не будут знать, какие на это способны.